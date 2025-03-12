Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın sözleri olay yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın sözleri olay yarattı

Geniş Video İzle

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşma olay yarattı. Bolayır'ın, Galatasaray-Samsunspor maçı ve futbolcuların oyun tarzı hakkındaki eleştirileri üzerine toplantıda tepkiler yükseldi. Bolayır, tepkilere ''Benim konuşmamı beğenmeyen çıksın'' şeklinde yanıt verdi.

12.03.2025 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısında konuştu.

"HER MAÇTA ZOR GÖTÜRÜYORUZ OLAYI"

Bolayır, "Maçları hiç kaçırmıyorum, devamlı seyrediyorum. Galatasaray - Samsunspor maçı, kritik bir maç. Maçı alamayacağız gibi bir durum var. Zaten hep yüreğim hopluyor. Her maçta zor götürüyoruz olayı. Nasılsa Osimhen çıkar dedim, bir kafa atar bitirir maçı dedim. Aynı şey oldu. Bir ara mağluptuk galiba. 2 tane gol atıldı. Fakat, stadın anonsu birden bire coştu. 'Goooolll Mario Icardi' diye bağırıyor. Nasıl bir saygısızlık bu. Bu insan, insan olarak. Karakter, alçakgönüllü adam. Ben onu tenkit ettim. Bir insandır ya, Icardi mi değil, onun da çok yararları var şampiyonlukta. Bazı meselelerde onu beğenmiyorum. İyi bir futbolcu, inkar edemem. Icardi atmıyor golü, bu anonsu yapan arkadaş neden böyle yapıyor. Hoşuma gitmedi, arz ettim. Basit mevzu değil. Alçakgönüllülük gösterdi, reaksiyon gösterseydi ne olurdu. Bir de tribünlere de sirayet etti. Tribünler de 'Icardi gooll' dedi. Bu nasıl bir şey" dedi.

"HAKEMLER İDARE ETMESE ÇOK KIRMIZI KART ÇIKAR"

Turcan Bolayır, "Okan Hoca'ya da sözlerim lütfen gitsin. Rica ediyorum. Çok sert futbol oynayan futbolcular var. Doğru dürüst hakemler 2 dakikada atarlar. Çok sert oynuyoruz çok. İsim vermiyorum. Biraz daha dikkatli gitmekte yarar var. Turcan Bey konuşuyor diyorsunuz, göreceğiz. Hakemler idare etmese ikinci sarı kart kırmızıdan çok topçu gider" ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAMI BEĞENMEYEN ÇIKSIN"

Bu sözler üzerine topluluktan itirazlar ve tepkiler yükselince Turcan Bolayır, "Benim konuşmamı beğenmeyen çıksın. Buradan tın tın gittiler geçenlerde, güle güle. Dinlemek istemeyen varsa çıkabilir. Benim görüşüm var. Siz de bunları görüyorsunuz. Öyle bir sert giren futbolcular var ki yere yatıyor. Sivasspor maçını alalım. Bir futbolcumuz yerde yattı. Sivasspor maçında yerde yatan ayağı kırıldı zannettik. 3 gün sonra maça çıktı. Doğru mu hareket, değil! Ben aleyhte değil reel konuşuyorum. Ben 56 yıl Galatasaray Lisesi'nde hocalık yaparak geçirdim. Elimden neler geçti. Ben aleyhte yapacak insan mıyım! Ben doğruları konuşuyorum. Müdahale etmeyin bana" yanıtını verdi.

TEPKİ ALDI

Divan Kurulu'nda yer alan diğer üyelerin tepkisini çeken Turcan Bolayır, "Madem istemiyorsunuz. Özür dilerim sizleri rahatsız ettiğim için..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır\'ın sözleri olay yarattı

Galatasaray, Samsunspor, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın sözleri olay yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi’nden elendi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı

16:01 Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
15:42 Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
15:36 Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
14:53 Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
23:35 Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler
23:11 Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi’nden elendi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
22:30 Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
22:13 İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et
22:02 Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
21:51 Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 16:38:15. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın sözleri olay yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.