Galatasaray: "Doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz" - Son Dakika
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Galatasaray: "Doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz"

09.03.2022 17:04
Galatasaray: "Doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz"

Galatasaray, hakemlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, kapalı kapılar ardında, 'ben dedim, oldu' zihniyeti ile yapılan değil;

Galatasaray, hakemlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, kapalı kapılar ardında, 'ben dedim, oldu' zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararı ile ilgili Galatasaray açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Spor Kulübü, taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği üzere, hatalı hakem kararlarından bu sezon olumsuz anlamda en fazla etkilenen kulüp olmuştur. Sadece kendimiz için değil, sahaya çıkan tüm kulüpler için adalet isteğimizi, Merkez Hakem Kurulu sisteminin, işleyişinin şeffaf ve adaletli bir şekilde değişmesi gerektiğini defalarca dile getirdik.

TFF'nin hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararı hakkında yaptığı açıklamayı büyük bir dikkatle inceledik. Bunca haksızlığa uğramış bir kulüp olarak, değişiklik isteğimiz ortadadır. Bu süreçte bu talebimizi her mecrada birçok kez ifade ettik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür.

Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi sadece kişilerin değil, sistemin işleyişinin değişmesi ile ilgilidir. Biz, kapalı kapılar ardında, 'ben dedim, oldu' zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz.

Türk futbolunun geleceği için her zaman masada bulunacağımızı ve alınan tüm kararların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Spor Kulübü, Futbol Federasyonu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray: 'Doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz' - Son Dakika


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