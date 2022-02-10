Galatasaray elektrik faturasından kurtuluyor! Mustafa Cengiz'in projesi ilaç oldu

Galatasaray'ın stadı NEF Arena'da güneş panelleri devreye giriyor. Yıllık 7 milyon lira civarında elektrik gideri olan Galatasaray'da son zamlarla birlikte maliyet 16 milyon lirayı aştı. Kasım ayında vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz'in güneş paneli projesiyle Galatasaray'ın gider kalemi biraz olsun azalacak.

11 MİLYON LİRA

Mart 2021'de Mustafa Cengiz'in, "Galatasaray'a 100 milyon liranın üzerinde katkı sağlayacak" dediği proje hayata geçiyor. Galatasaray'ın gideri 16 milyon liradan 5 milyon liranın altına inecek.