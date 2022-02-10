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Galatasaray elektrik faturasından kurtuluyor! Mustafa Cengiz'in projesi ilaç oldu - Son Dakika

Galatasaray elektrik faturasından kurtuluyor! Mustafa Cengiz'in projesi ilaç oldu

10.02.2022 15:21
Galatasaray elektrik faturasından kurtuluyor! Mustafa Cengiz'in projesi ilaç oldu

Galatasaray'ın yıllık 7 milyon lira civarı olan elektrik gideri 16 milyon lirayı aştı. Kasım ayında hayata gözlerini yuman eski başkan Mustafa Cengiz döneminde startı verilen güneş paneli projesiyle Galatasaray'ın gideri 5 milyon liranın altına düşecek.

Galatasaray'ın stadı NEF Arena'da güneş panelleri devreye giriyor. Yıllık 7 milyon lira civarında elektrik gideri olan Galatasaray'da son zamlarla birlikte maliyet 16 milyon lirayı aştı. Kasım ayında vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz'in güneş paneli projesiyle Galatasaray'ın gider kalemi biraz olsun azalacak.

Galatasaray elektrik faturasından kurtuluyor! Mustafa Cengiz'in projesi ilaç oldu

11 MİLYON LİRA

Mart 2021'de Mustafa Cengiz'in, "Galatasaray'a 100 milyon liranın üzerinde katkı sağlayacak" dediği proje hayata geçiyor. Galatasaray'ın gideri 16 milyon liradan 5 milyon liranın altına inecek.

Galatasaray elektrik faturasından kurtuluyor! Mustafa Cengiz'in projesi ilaç oldu
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Mustafa Cengiz, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray elektrik faturasından kurtuluyor! Mustafa Cengiz'in projesi ilaç oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray elektrik faturasından kurtuluyor! Mustafa Cengiz'in projesi ilaç oldu - Son Dakika
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