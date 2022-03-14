Galatasaray evinde Beşiktaş'a 5 maçtır yenilmiyor - Son Dakika
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Galatasaray evinde Beşiktaş'a 5 maçtır yenilmiyor

14.03.2022 22:07
Galatasaray evinde Beşiktaş'a 5 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve rakibine karşı sahasındaki yenilmezliğini de 5 maça çıkardı.

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve rakibine karşı sahasındaki yenilmezliğini de 5 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece rakibine karşı evindeki yenilmezliğini sürdü. Aslan, Kartal'a karşı son olarak 27 Şubat 2017 tarihinde sahasında oynadığı derbiyi 1-0 kaybetmişti. Galatasaray bu maçın ardından oynadığı 5 derbinin 4'ünden galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray evinde Beşiktaş'a 5 maçtır yenilmiyor - Son Dakika


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