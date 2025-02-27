Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde

Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, fair-play puanı ile birlikte grubu 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

27.02.2025 21:22
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü hafta maçında Galatasaray, sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı.

Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde

KARŞILAŞMADAN GOL SESİ ÇIKMADI, KONYASPOR LİDER ÇIKTI

Zorlu mücadelede iki taraf da eşitliği bozamadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu skorun ardından Konyaspor gruptan 7 puanla lider çıktı.

Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde

GALATASARAY FAİR-PLAY PUANI İLE ÇEYREK FİNALDE

5 puana ulaşan Galatasaray ise Başakşehir ile puanları ve atılan golleri aynı olduğu için fair-play puanı ile birlikte 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi. Grupta oynadığı 3 karşılaşmada Galatasaray 8 sarı kart görürken, Başakşehir'e ise 9 sarı ve 1 kırmızı kart çıkmıştı.

Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde

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Son Dakika Spor Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bakalım kimle eşleşeceğiz. En zor deplasman Beşiktaş. Keşke fener gelse. Her gittiğimizde 3 atıyoruz. Futbol dersi verip dönüyoruz. 57 35 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    haramzade 6alatasaray her zaman ki gibi 34 42 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    yaşasın Türk hakemleri diye bayrak açarlar emek hırsızları 26 15 Yanıtla
  • Ferdi Özkent:
    UEFA şike listesinde takımı olan oe gelsin sahneye 31 9 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    eeeyyy ilk maçta cresponun ayağına basan cemaatsaraylıya kırmızıyı vermeyen hakem sana da selam olsun 20 11 Yanıtla
  • Davut Bıyık:
    ?? Fakir play puanı. Yersen. 18 12 Yanıtla
  • serhat ali:
    gs gibi takim fair play i mi hakediyor. rezillik. 17 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ZORTINYO YA 4 MAC GEÇİRDİLER 35479661 7BAHCELI 2 6 Yanıtla
  • Titanik61:
    böyle sacma bir türkiye kupası formadı görmedim Guruplarda 6 takım var ikisiyle oynamıyorsun sonra fair play kuralı cok sacma zaden gereksiz bir kupa 7 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    3547966 herkes kendinde eksik olanı başkasına söylermiş hadi PİRTTTTT 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde - Son Dakika
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