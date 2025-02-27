Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü hafta maçında Galatasaray, sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı.
Zorlu mücadelede iki taraf da eşitliği bozamadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu skorun ardından Konyaspor gruptan 7 puanla lider çıktı.
5 puana ulaşan Galatasaray ise Başakşehir ile puanları ve atılan golleri aynı olduğu için fair-play puanı ile birlikte 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi. Grupta oynadığı 3 karşılaşmada Galatasaray 8 sarı kart görürken, Başakşehir'e ise 9 sarı ve 1 kırmızı kart çıkmıştı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde - Son Dakika
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