Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı

24.01.2026 20:14
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında Gabriel Sara'nın 31. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, sezonun en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

GABRIEL SARA'DAN 31 SANİYEDE GOL

Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray, golü çok erken buldu. Fatih Karagümrük, savunmadan çıkmaya çalıştığı anlarda Balkovec'in uzun topunu rakip sahanın ortalarında Roland Sallai karşıladı. Devamında İlkay'ın topuğuyla dokunuşunda Balkovec'in ıska geçtiği top sonrası topu önünde bulan Gabriel Sara, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla yerden vurdu. Top kaleci Grbic'in koltuğunun altından ağlarla buluşturdu.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Sara, attığı bu golle ligdeki üçüncü golünü attı. Brezilyalı futbolcu ayrıca, ligin bu sezon en erken golünü kaydetti.

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    poşetsarayın arka bahçesi çöpsaray maça çıkmasda olurdu zaten 0 0 Yanıtla
