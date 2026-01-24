Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray, golü çok erken buldu. Fatih Karagümrük, savunmadan çıkmaya çalıştığı anlarda Balkovec'in uzun topunu rakip sahanın ortalarında Roland Sallai karşıladı. Devamında İlkay'ın topuğuyla dokunuşunda Balkovec'in ıska geçtiği top sonrası topu önünde bulan Gabriel Sara, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla yerden vurdu. Top kaleci Grbic'in koltuğunun altından ağlarla buluşturdu.
Sara, attığı bu golle ligdeki üçüncü golünü attı. Brezilyalı futbolcu ayrıca, ligin bu sezon en erken golünü kaydetti.
