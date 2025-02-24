Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic'in derbi performansı ortaya çıktı - Son Dakika
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Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic'in derbi performansı ortaya çıktı

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Maçın hakemi Slavko Vincic'in performansı ise dikkat çekti. Sloven hakem 35 kez faul nedeniyle oyunu durdururken 9 kez de sarı kartına başvurdu.

24.02.2025 23:20  Güncelleme: 23:50
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray- Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi 0-0 Sonuçlandı: Hakem Vincic'in Performansı Tartışılıyor

35 KEZ FAUL DÜDÜĞÜ ÇALDI

Derbinin ardından ise karşılaşmayı yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in performansı merak konusu oldu. Vincic, mücadeleyi 35 kez faul nedeniyle durdurdu. 41 yaşındaki hakem, Galatasaray lehine 20, Fenerbahçe lehine ise 15 kez düdük çaldı.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi 0-0 Sonuçlandı: Hakem Vincic'in Performansı Tartışılıyor

9 KEZ SARI KART ÇIKARDI

Vincic, derbide sarı kartına 9 kez baş vurdu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin idari menajerlerine çıkan sarı kartın yanı sıra, sarı- kırmızılı ekipten; Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz¸ Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Yunus Akgün, sarı-lacivertli ekipten de Çağlar Söyüncü ve Fred sarı kart ile cezalandırıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi 0-0 Sonuçlandı: Hakem Vincic'in Performansı Tartışılıyor

55 YIL SONRA İLK KEZ YABANCI HAKEM

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı. İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı. Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.

Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic\'in derbi performansı ortaya çıktı

Galatasaray, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic'in derbi performansı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Elif2016:
    4 hakem de yabancı olsaydı kazanırdı cin Ali nin feneviiii :))))) 154 27 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Şu an Fenerbahçe'nin acur'u psikolojik bir konuşma yapıyor 69 29 Yanıtla
  • Seyfullah Öner:
    Fener'e elle oynamak serbest ti galiba 28 24 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    acura söyleyin çok zıpladı sussun?????????? 20 22 Yanıtla
  • KaraKartal:
    Kötü yönetti. Çok bariz ayağa basmaları, sarı kartları, aşırı güçle iterek düşürmeleri, elle topu kesmelerin hiçbirini göremedi. Tek iyi yanı berbat yönetmesine rağmen bizim hakemler gibi kontrolü kaybetmedi. 27 4 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    pozisyon yok boşuna geldi yabancı hakem Buda Türk futbolunun ayıbı 24 5 Yanıtla
  • 541154:
    fark 7 puan 13 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FENEV GALATASARAY IN 2 PENALTISINI VERMEYEN HAKEMI ÇOK BEĞENDİ, ACUR CILICALI GÜMBÜR GÜMBÜR GELIYORUZ DEDİ, DOMINIKTEN GALİBA 11 10 Yanıtla
  • Casper:
    Hakem müthiş ama futbol berbat Ötesi Korkarak Oynadılar Beşiktaş Olsaydı Tozu Dumana Katardı. 9 10 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Böyle büyük derbiye bı hakem yetmez üç yabancı hakem orta,iki şer yan hakem,on tane vara futbol olmasada olur seyimin derbisi 7 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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