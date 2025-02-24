Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic\'in derbi performansı ortaya çıktı

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray- Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

35 KEZ FAUL DÜDÜĞÜ ÇALDI

Derbinin ardından ise karşılaşmayı yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in performansı merak konusu oldu. Vincic, mücadeleyi 35 kez faul nedeniyle durdurdu. 41 yaşındaki hakem, Galatasaray lehine 20, Fenerbahçe lehine ise 15 kez düdük çaldı.

9 KEZ SARI KART ÇIKARDI

Vincic, derbide sarı kartına 9 kez baş vurdu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin idari menajerlerine çıkan sarı kartın yanı sıra, sarı- kırmızılı ekipten; Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz¸ Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Yunus Akgün, sarı-lacivertli ekipten de Çağlar Söyüncü ve Fred sarı kart ile cezalandırıldı.

55 YIL SONRA İLK KEZ YABANCI HAKEM

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı. İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı. Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.