Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem adayları belirlenmeye başlandı. Dev maçta yerli mi yoksa yabancı hakemin mi düdük çalacağı henüz belirsiz. Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine rağmen TFF'nin kararı henüz netleşmiş değil. Yerli orta hakem kararı çıkması durumunda favori adayın Halil Umut Meler olduğu belirtiliyor. Yabancı hakem kararı çıkması durumunda ise favori Szymon Marciniak.

12.02.2025 09:19
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Süper Lig'de sezonun kaderini belirlemesi beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisine iki haftadan az bir süre kaldı. Dev maçta hangi hakemin düdük çalacağı merak konusu. Fenerbahçe derbide yabancı orta hakem talebini defalarca dile getirirken TFF henüz karar vermiş değil.

İşte dev maçta görev alması olası yerli ve yabancı hakemler;

Galatasaray-Fenerbahçe maçı için yerli orta hakem kararı çıkması halinde TFF'nin dev maça bu kez tecrübeli isim atamasına kesin gözüyle bakılıyor. Hürriyet'in haberine göre bu durumda favori aday Halil Umut Meler. İkinci aday olarak ise Atilla Karaoğlan'ın göze çarptığı haber detayında yer aldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
Halil Umut Meler

Yabancı hakem kararı çıkması durumunda ise favori Szymon Marciniak. Polonyalı hakem geçtiğimiz günlerde yaptığı verdiği röportajda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetmekten mutluluk duyacağını ifade etmişti. TFF Danışmanı Vitor Melo Pereira'nın etkisiyle Portekizli bir hakemin de derbiye atanabileceği belirtildi. Artur Soares Dias başta olmak üzere başka bir Portekizli hakemin de dev maçta görev alabileceği vurgulandı. Diğer olasılık olarak da İskandinav ülkelerinin FIFA elit kategorideki hakemleri. Bu durumdaki adaylar ise Norveçli Espen Eskas ve İsveçli Tess Olofsson.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
Atilla Karaoğlan

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun iyi ilişkilerinin olduğu UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in ülkesi Slovenya'nın bir numaralı hakemi Slavko Vincic de bir diğer aday olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
Szymon Marciniak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday

Halil Umut Meler, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ali çakmak:
    kimi atarlarsa atasınlar rams parktan çıkamayacak, şipidik terlik taraftarlarını kandırmaya devam edecek. ?? 9 6 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    kim gelirse gelsin tokatliycaz febemi 6 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sıradan bir maç sisirmeyin boşuna 5 2 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    iki hakemde Galatasaray'ın taraf hakemleri bunu herkes biliyor tescillidir bu iki hakem kesinlikle olmamalı bunlar yapacaklarsa Okan hakem olsun herşey bariz ortada olsun 2 2 Yanıtla
  • GÖKMEN:
    portekizli G.S. doğrar 1 3 Yanıtla
  • Hakan Bilen:
    Türk hakem kesinlikle olmamalı özellikle de yanlı karar veren halil umut meler ve atilla karaoğlan asla bunlar zaten gs yanlısı kesinlikle kaliteli yabancı hakem olmalı... 2 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yerli ve milli olsun bizim olsun kötü olsun bizim olsun.)))) 1 1 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    meler ise GS'ye olsun 1 0 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    HALİL UMUT MELERİ KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ. ŞAİBELİ MAÇ YÖNETİYOR. 10 DEFA VARA GİDİYOR. VAR ÇAĞIRMAZSA NE OLACAK. 0 0 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    halil hasta cinconlu yine alavere dalevere den geri durmuyorlar 0 0 Yanıtla
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