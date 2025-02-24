Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım futbolcuları, ezeli rekabette eşine rastlanmamış bir harekete imza attı. Futbolcular, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldı. Bu görüntüler futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

24.02.2025 20:15  Güncelleme: 20:25
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Türkiye'nin merakla uzun süredir merakla beklediği ve ilk düdük .çalar çalmaz ekrana kitlendiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım futbolcularından ezeli rekabette görülmemiş bir davranış geldi.

EL SIKIŞMADILAR

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından iki takım oyuncularının birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldığı ve maç öncesinde birbirlerine başarılar dilemedikleri görüldü. Bu görüntüler, kısa sürede viral oldu ve futbolseverler bu durumu büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ferhat Akbulak:
    aziz baba ne demişti Galatasaraydan dost olmaz 209 46 Yanıtla
  • Murat Cirak:
    Fenerbahçe büyüklüğü... 70 19 Yanıtla
  • Casper:
    Yazıklar Olsun Sizin Gibi Futbolculara Adi Adamlar 30 3 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    onlar el sıkışmadı diye taraftarlarda birbirine girer cahillik işte mekteple alakası yok 22 1 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    adamla el sıkışılır kuşlarla değil 8 13 Yanıtla
  • kanki kanki:
    HAYRET ONLAR KARDEŞTİ HALBUKİ :) :) :) 14 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ayıp ya para şımarıklığı centilmenlik de yok olmuş malesef 18 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Bunu hatırlarsanız Fenerbahçe başlattı 6 9 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    ayıp ayıp saygısızlar 13 1 Yanıtla
  • Elif2016:
    adamın eli sıkılır 6 3 Yanıtla
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