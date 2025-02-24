Türkiye'nin merakla uzun süredir merakla beklediği ve ilk düdük .çalar çalmaz ekrana kitlendiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım futbolcularından ezeli rekabette görülmemiş bir davranış geldi.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından iki takım oyuncularının birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldığı ve maç öncesinde birbirlerine başarılar dilemedikleri görüldü. Bu görüntüler, kısa sürede viral oldu ve futbolseverler bu durumu büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı - Son Dakika
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