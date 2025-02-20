Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund- Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta ise Şampiyonlar Ligi'nde PSV- Juventus maçında görev aldı.
Haftanın hakemleri şöyle;
Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar;
Şampiyonlar Ligi
Uluslar Ligi
Suudi Pro Lig
BAE Pro Lig
Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu, Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahiptir ve uluslararası düzeyde birçok önemli karşılaşmada görev almıştır. Vincic, UEFA Euro 2012'de Damir Skomina'nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak yer aldı. 2020'li yıllarda Avrupa futbolunun en önemli hakemlerinden biri haline gelen Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik maçı yönetti.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Sarı-kırmızılı ekip dev karşılaşma için hakem Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye sözlü olarak bildirmişti.
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