Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ YÖNETTİ

Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund- Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta ise Şampiyonlar Ligi'nde PSV- Juventus maçında görev aldı.

Haftanın hakemleri şöyle;

Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar;

Şampiyonlar Ligi

Arsenal 2-0 PSG

Barcelona 4-1 B. Münih

Real Madrid 1-3 Milan

Leverkusen 1-0 Inter

Monaco 1-0 Aston Villa

Lille 6-1 Feyenoord

Slavia Prag 2-1 Lille

PSV Eindhoven 3-1 Juventus

Uluslar Ligi

Almanya 1-0 Hollanda

İtalya 1-3 Fransa

Yunanistan Süper Ligi

PAOK 0-0 Panathinaikos

Olympiakos 1-1 Panathinaikos

Suudi Pro Lig

Al Ahli 1-2 Al Halila

BAE Pro Lig

Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl

SLAVKO VINCIC KİMDİR?

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu, Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahiptir ve uluslararası düzeyde birçok önemli karşılaşmada görev almıştır. Vincic, UEFA Euro 2012'de Damir Skomina'nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak yer aldı. 2020'li yıllarda Avrupa futbolunun en önemli hakemlerinden biri haline gelen Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik maçı yönetti.

GALATASARAY İSTEMEMİŞTİ

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Sarı-kırmızılı ekip dev karşılaşma için hakem Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye sözlü olarak bildirmişti.