Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galataasaray-Fenerbahçe maçının yabancı hakemi belli oldu. Dev mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

20.02.2025 10:46
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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ YÖNETTİ

Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund- Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta ise Şampiyonlar Ligi'nde PSV- Juventus maçında görev aldı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Haftanın hakemleri şöyle;

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar;

Şampiyonlar Ligi

Uluslar Ligi

Suudi Pro Lig

  • Al Ahli 1-2 Al Halila

BAE Pro Lig

  • Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl

SLAVKO VINCIC KİMDİR?

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu, Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahiptir ve uluslararası düzeyde birçok önemli karşılaşmada görev almıştır. Vincic, UEFA Euro 2012'de Damir Skomina'nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak yer aldı. 2020'li yıllarda Avrupa futbolunun en önemli hakemlerinden biri haline gelen Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik maçı yönetti.

GALATASARAY İSTEMEMİŞTİ

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Sarı-kırmızılı ekip dev karşılaşma için hakem Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye sözlü olarak bildirmişti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Feti2323:
    satılmış hacıkOÇoğlu 189 187 Yanıtla
  • Murat Çoker:
    hacıosman acillll istifaaaa bu nedir acunun kankisiniii nasıl getirebiliosunnnsem kimsiniz siz 196 172 Yanıtla
  • Ömer Doğan:
    Ali Koç ve Açunun kankası 170 145 Yanıtla
  • murat atmaca:
    85 milyonluk ülkede ,,bir hakem bulamadınız oylemi,,, durum vahim hakkat 217 34 Yanıtla
  • Alparslan:
    paralı k gelmis 110 78 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Bu ülkede yabancı ve savcı şart oldu 111 61 Yanıtla
  • ares se:
    artik hukumetin bu olaya el atmasi lazim . aciktan sike yapiliyor . halki galeyana getirmeye calisiyorlar 124 12 Yanıtla
  • Engin Engo:
    hay haycı hacıosman =) hay hay efendim , tabi efendim , peki efendim=) emredersiniz efendim =)=) koç ile hacı nın muhabbet etmesinde koç un emirlerine hacının cevapları =) 85 14 Yanıtla
  • Gökhan Ülkü:
    Biz razıyız, yeter ki ağlamasınlar.. 64 25 Yanıtla
  • Engin Engo:
    bu sene sonunda devlet şike operasyonu yaparsa şaşırmam. macun koç ve cahil mafya =) muhtemelen tutuklanır 26 4 Yanıtla
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