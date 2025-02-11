Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 25, 26 ve 27. hafta maç programlarını açıkladı. 25. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

11.02.2025 18:05  Güncelleme: 18:24
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 25, 26 ve 27. hafta maç programlarını açıkladı. Böylelikle 25. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati de belli oldu.

DEV DERBİ 24 ŞUBAT'TA

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; 25. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir." denildi.

25-26 VE 27. HAFTANIN PROGRAMLARI

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Cocukluk askimsin:
    şikebahceyi yatırıp uzun uzun.... -11 606 Yanıtla
  • Hasan Kavak:
    Fenerbahçe şampiyon olmasında da kim olursa olsun -4 288 Yanıtla
  • Çelikk:
    Galatasaray'ın Sîkebahçeye güzel Kyckk tarihh -5 205 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    Fenerbahçeye bu yaptıkları şike ve çirkefliklerin hesabı o maçta sorulacak -3 172 Yanıtla
  • Samet Kamaz:
    fenere malzeme çıktı işte bu maçta u15 le çıkar puahaha -6 132 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    yine FENEvBAHÇE yi kıramamis fenarasyon -7 107 Yanıtla
  • ferhat eser:
    derbimi hahahahahahaha :)))) -4 81 Yanıtla
  • Süleyman Karabulut:
    Pazartesi gününe maç mı koyulur mna. 50 16 Yanıtla
  • Emir Murat:
    neden pazartesi neden yani niye hafta sonu değil bu bile adil değil helal sana tff 46 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat gtt 8taş adam Yerine koymuyorlarr Galatasaray Fenerbahçe dünyanın en büyük 4.derbsi 20 2 Yanıtla
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