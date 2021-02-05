Galatasaray, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

05.02.2021 19:43
Galatasaray, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Fenerbahçe ile mücadele edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Fenerbahçe ile mücadele edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Kaynak: DHA
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