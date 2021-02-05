Florya Metin Oktay Tesisleri 'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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