Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını devam ettirdi - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını devam ettirdi

05.04.2022 20:18
Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde küçük sahada ısınma hareketleri ile başlayan antrenman tek pas ve atak sonlandırma istasyonlarıyla devam etti. Daha sonra büyük sahaya geçen sarı-kırmızılı futbolcular, burada taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

İdman, dar alanda gruplar halinde tempolu çift kale maçlarla tamamlandı.

Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın 17.00'deki antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını devam ettirdi

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Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını devam ettirdi - Son Dakika


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