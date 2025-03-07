Galatasaray, Fenerbahçe maçı için yabancı hakem istiyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için yabancı hakem istiyor

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, maçın yabancı bir hakem tarafından yönetilmesini talep ediyor. Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe ile oynanacak çeyrek final maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yabancı hakem talep edecek. Aynı şekilde, Fenerbahçe de kupa maçına yabancı hakem istiyor.

07.03.2025 12:56
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip arasındaki mücadele Kadıköy'de oynanacak.

YABANCI HAKEM İSTEYECEKLER

Galatasaray, Fenerbahçe ile kupada deplasmanda oynayacağı maçın ardından yabancı hakem konusunda harekete geçmeye hazırlanıyor. Galatasaray Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak çeyrek final maçı için TFF'den yabancı hakem talep edecek.

Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı derbide Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından kupadaki hakemin de yabancı olmasını istiyor. Galatasaray Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak çeyrek final maçı için TFF'den yabancı hakem talep edecek.

YABANCI HAKEM, 10 BİN POLİS

Galatasaray ayrıca, Kadıköy'de oynanacak derbide şartların Seyrantepe ile aynı olmasını ve yabancı hakem ile birlikte 10 bin polisin de görev yapmasını istiyor.

FENERBAHÇE DE YABANCI HAKEM İSTİYOR!

Fenerbahçe de kupa maçına yabancı hakem istiyor. Kupadaki eşleşmenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Bizim duruşumuz çok net, çok belli. Yabancı hakemlerin tüm derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da oynanacak derbilerde de yabancı hakemin olmasını isteriz, destekleriz." dedi.

Rangers ile oynanan maç öncesi konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise, "Kupada Galatasaray ile eşleştik. Hayırlı olsun. Kadıköy'de olması bizim için avantaj. Yabancı hakem konusunda bir istek geliyor diye duydum. İnşallah gelir. Biz çok seviniriz. 'Kadıköy'de yerli hakemlerle oynayalım, dışarıda yabancı hakemle oynayalım' diye iddiamız yok. Bizim amacımız adaletin gelmesi. İnşallah öyle bir talep oradan da gelir. Yabancı hakem yönetmesini diliyorum." demişti.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için yabancı hakem istiyor

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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe maçı için yabancı hakem istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • e249516:
    ne büyüksün fb. 16 40 Yanıtla
  • Ahmet1998*:
    Biz zaten istiyoruz ama örgüt kırıntısı ve 6s camiası yine teraziden kaçacak. 15 32 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    mizmiz fenerin baslattigi sacmalik iste.. surer gider artik.. 26 16 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    dün akşam feneri görduk Türk hakem olmadığı için kazanamadı yabancı hakem olması iyidir 24 11 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    tabi yenileceğiniz aklınıza geldi mazereti nereye atsam diye uğraşıyor Okan buruk ve şikesaray cephesi hiç kurtuluşunuz yok tek gerçek var Fenerbahçe 8 16 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ne güzel. 2 takımımız kabul etmiş kardeşçe bir maç olsun birbirinize sovmeyin gerek yok hayırlı cumalar 14 0 Yanıtla
  • İsmail Olgun:
    türk hakemlerinin yerinde olsam bu saatten sonra hiç bir karşılaşmaya çıkmam. 8 4 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    ülkede fotbolu yasaklayacaksın zaten bütün kulüpler borç batağında 7 0 Yanıtla
  • Sinan Özkaya:
    10 bin polis başka sat,sas, özel harekat vs de seferber edelim mi size.bu iki takım kendilerini iyice evin şımarık çocuğu moduna soktular. Türkiye de futbola el atılması şart oldu.bunların ödemediği borçların silinip vatandaşin sırtına yük edilmesine birileri dur desin artık.Her sene aynı senaryolar Avrupa kupalarında tirtsiniz hepiniz ama transfer de Avrupa çöplüğü gibisiniz nerde işi bitmiş topçu hepsi sizde o konuda üstünüze yok ama.10 bin polis az olur devlet size bir tümen tahsis etsin valla çekinmeyin isteyin... 2 5 Yanıtla
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