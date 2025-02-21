Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 5 dakikada bitti

Spor

Galatasaray- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. En yüksek bilet fiyatı 30.000 lira olarak belirlenirken en düşüğü ise 1500 lira oldu. Biletler 5 dakika içinde tükendi.

5 DAKİKADA BİTTİ

Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıktı. En yüksek bilet fiyatı 30.000 lira olarak belirlenirken en düşüğü ise 1500 lira oldu. Karşılaşmanın biletleri 5 dakika içerisinde tükendi.