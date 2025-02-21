Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 5 dakikada bitti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 5 dakikada bitti

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maçın biletleri satışa çıktı ve satışa çıktıktan sadece 5 dakika sonra tükendi.

21.02.2025 14:20  Güncelleme: 14:35
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Galatasaray- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. En yüksek bilet fiyatı 30.000 lira olarak belirlenirken en düşüğü ise 1500 lira oldu. Biletler 5 dakika içinde tükendi.

5 DAKİKADA BİTTİ

Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıktı. En yüksek bilet fiyatı 30.000 lira olarak belirlenirken en düşüğü ise 1500 lira oldu. Karşılaşmanın biletleri 5 dakika içerisinde tükendi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 5 dakikada bitti
Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 5 dakikada bitti

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 5 dakikada bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • AlexArda:
    sil kinmelerini izlemek için bi de üstüne para veriyorlar hahahahaaha zevkini çıkarın bari ahahahaha 13 59 Yanıtla
  • AlexArda:
    keşke 6syle 8tas maçları üst üste olsaydı basketteki gibi. üst üste ekleyerek goyması daha fazla zevk veriyor çok hoşuma gidiyor biz goydukca çırpınarak ağlamaları :))) 18 43 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    her haberin altın şu muhabbet kuşları olmasa ne yapacaktık ya kime koysak ses Kadıköy’den geliyor nasıl bir kuyruk acıları var bunların sizde haklısınız kuşcuklar çocuklarınız göremedi şampiyonluğu belki torunlarınız görür O?O? 46 10 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Burası ne kadar sessiz Gavatsarayın taraftarı eski MAYDONOZ DÖNER Twit leri silmeye gitmiş galiba 11 13 Yanıtla
  • Apple User:
    ezikbahçeye acımak yok ahahhahaha haftaya karışırlar zaten Ahahhaha 8 14 Yanıtla
  • Şevket Yıldırım:
    karaborsa için bilerlerin 3/2 sini satmamıilardır 14 7 Yanıtla
  • mesut uluç:
    karaborsa iş başında 1500 e aldı 5 bine satacaklar 15 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5sarayın ne iddaası var artık komedi olmuş 4 9 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Olanda para gani 7 1 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    KARABORSA OLÖASIN 4 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 5 dakikada bitti - Son Dakika
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