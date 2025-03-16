Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 olurken, sarı-kırmızılılardan karşılaşma sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Galatasaray, söz konusu paylaşımında "İyi geceler Galatasaray ailesi!" ifadelerine yer verirken, "Hedef 25" ve "Konsantrasyon" kelimelerini de kelimelerini de kullandı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı, taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım - Son Dakika
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