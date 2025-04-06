Galatasaray, Fenerbahçe'ye verilen cezalardan dolayı TFF'ye itiraz etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe'ye verilen cezalardan dolayı TFF'ye itiraz etti

Galatasaray, Fenerbahçe\'ye verilen cezalardan dolayı TFF\'ye itiraz etti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertlilere verilen cezalarla ilgili TFF'ye yazılı başvuru yaparak itiraz edildiğini duyurdu. PFDK, teknik direktör Jose Mourinho ile futbolculardan Fred'e üçer, Mert Hakan Yandaş'a da bir maç ceza verdi. 3 isim de cezalarını kupa maçlarında çekecek.

06.04.2025 15:17
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe derbisinde yaşananlar sonrası PFDK'nın sarı-lacivertlilere verdiği cezalarla ilgili dikkat çeken bir hamle yaptı.

TFF'YE İTİRAZ ETTİLER

Sarı-Kırmızılı kulüp, Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertlilere verilen cezalarla ilgili TFF'ye yazılı başvuru yaparak itiraz edildiğini açıkladı. Galatasaray'ın açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı yazılı başvuruyla hukuksuz verilen cezalar nedeniyle itiraz ederek, TFF Hukuk Kurulunu görevini yapması konusunda uyardı" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye verilen cezalardan dolayı TFF'ye itiraz etti

FENERBAHÇE'YE VERİLEN CEZALAR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'den teknik direktör Jose Mourinho ile futbolculardan Fred'e üçer, Mert Hakan Yandaş'a da bir maç ceza verdi. TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynanan derbiden sonra "saldırı" gerekçesiyle disipline sevk edilen Mourinho ile ilgili "Jose Mourinho'nun, emsal kararlar dikkate alınarak rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 292.500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, 3 üyenin eylemin sevke uygun şekilde FDT'nin 44. maddesi uyarınca saldırı olarak değerlendirilerek 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılması gerektiği yönündeki karşı oyu ile (oy çokluğu) karar verilmiştir." kararını aldığı bildirildi.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye verilen cezalardan dolayı TFF'ye itiraz etti

Kurulun, Fred'e müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası, Mert Hakan Yandaş'a da rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Fenerbahçe sportif direktör Mario Branco'ya talimatlara aykırı hareketten 117 bin, antrenörlerden Salvatore Foti'ye rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 4 maç men ve 117 bin, Sandro Zufic'e ise müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 4 maç men ve 78 bin lira para cezası kesildiği aktarıldı.

PFDK'nin sarı-lacivertli kulübe de çeşitli nedenlerden dolayı toplamda 900 bin 750 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Talimat gereği verilen cezaları kupa maçlarında çekecek Jose Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanacak müsabakada görevlerini yapabilecek.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye verilen cezalardan dolayı TFF'ye itiraz etti

BARIŞ ALPER VE KEREM İÇİN KARAR HENÜZ ÇIKMADI

Öte yandan PFDK, karşılaşmadan sonra disipline sevk edilen Galatasaray ile futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay hakkında kararını açıklamadı.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe'ye verilen cezalardan dolayı TFF'ye itiraz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan1421:
    züppe fırıldak ve İbrahim hacıfeneroğlu ortaklığı 40 1 Yanıtla
  • KaraKartal:
    Cezası artarsa Fenerbahçe'ye iyilik yapmış olurlar :D Mou cezalıyken takımın başında değilken kazandılar, başındayken saçma sapan değişiklikler yapıyor ve takım berbat oynuyor :D berbat bi hoca, biçok TÜRK antrenör bundan kat kat iyi. 33 1 Yanıtla
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