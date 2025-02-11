Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı

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Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Lens ile anlaştı. Polonyalı futbolcu, İstanbul'a gelerek transferi tamamladı. Bu sezon için Lens'e 1 milyon euro ödenecek ve 7 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunacak. Frankowski, Galatasaray'da 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.7 milyon euro maaş alacak.

11.02.2025 08:33  Güncelleme: 08:41
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Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı. Polonyalı futbolcu, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi.

Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı. Polonyalı futbolcu, İstanbul'a geldi.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski ve kulübü RC Lens ile oyuncunun 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 Futbol sezonu için net 900.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyon bedeli 7.000.000 eurodur. Şarta bağlı satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcunun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak ve aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir: 2025-2026 sezonu için 1.700.000 euro, 2026-2027 sezonu için 1.700.000 euro, 2027-2028 sezonu için 1.700.000 euro. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FRANKOWSKI'DEN İLK SÖZLER

Frankowski, Galatasaray'ın Youtube hesabına açıklamalarda bulundu.

"Buraya geldiğim için çok mutluyum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynayacağım için çok heyecanlıyım. Özellikle içeride oynayacağımız maçlar için ve takımla birlikte çıkacağım ilk antrenman için sabırsızlanıyorum. Taraftarımız ve stadyumumuz hakkında çok iyi şeyler duydum. Bu büyük aileye katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Taraftarımız çok çılgın."

BU SEZON PERFORMANSI

Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı. Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray, Frankowski\'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet null:
    transfere gerek yok en iyi transfer hakemsaraylar 4 9 Yanıtla
  • 6490203:
    beluktaş gelseydi keşke ya belki biraz puan filan aldırırıdı 2 2 Yanıtla
  • Vadaa:
    Yeni taklacı 2 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Yemin ediyorum cennet Süper lig, adamlar geldikleri takımlardan aldıkları paranın 2,3 ve hatta 4 katını alıyorlar bizim takımlardan, nasıl olsa kendi paraları olmadığı için dağıt babam dağıt. Çok acil, özellikle 4 büyüğün şirketleşmesi ve dernek statüsünden çıkması lazım, yönetim kurulu kâr ve zarardan sorumlu olması lazım, bak o zaman o holding patronları nasıl hizaya geliyor. 2 0 Yanıtla
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