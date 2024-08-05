Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı

Geniş Video İzle

Galatasaray, İngiltere Championship takımı Norwich City'den 25 yaşındaki orta saha Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için İngiliz kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 5 yıllık anlaşma sağlanan Brezilyalı yıldız, 2 milyon 750 bin euro maaş alacak. Böylelikle kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Sara, Türk futbol tarihinin de en pahalı ikinci transferi konumunda.

05.08.2024 09:56  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Norwich City'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

BONSERVİSİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği ifade edildi.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirim;

Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI

18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Brezilyalı orta saha Türk futbol tarihinin ise en pahalı ikinci transferi oldu. Listede başı Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euroya bu yaz kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri çekiyor.

Galatasaray'ın en pahalı 5 transferi şu şekilde;

1- Gabriel Sara: 18 milyon euro

2- Mario Jardel: 17 milyon euro

3- Nicolo Zaniolo: 15 milyon euro

4- Mbaye Diagne: 13 milyon euro

5- Armindo Bruma: 13 Milyon euro

Türk futbol tarihinin en pahalı 5 transferi ise şöyle;

1- Youssef En-Nesyri: 19.5 milyon euro

2- Gabriel Sara: 18 milyon euro

3- Mario Jardel: 17 milyon euro

4- Cengiz Ünder: 15 milyon euro

5- Nicolo Zaniolo: 15 milyon euro

Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı

GABRIEL SARA KİMDİR?

Brezilyalı futbolcu merkez orta saha olmasına rağmen sahanın farklı pozisyonlarında da forma giydi. 72 maçta merkez orta sahada oynayan Sara, 32 maçta orta sahanın sağında, 24 maçta da orta sahanın solunda forma giydi.

Ön liberoda 24 maçta ter döken Brezilyalı oyuncu, on numara pozisyonunda da 23 kez boy gösterdi. 5 kez de sağ kanatta oynayan isim, birer maçta sağ bek, sol kanat ve sol bekte görev aldı. Galatasaray'ın, Sara'yı alması durumunda Buruk'un da eli güçlenecek.

Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, bu maçlarda 14 gol 13 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray, Gabriel Sara\'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı

Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Teknoloji, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mahmut Karakuş: Bu rakamların çok üstünde gelenler var, gayrinesmi belgelerle bilen bilir 9 11 Yanıtla
  • Taner Koç: yeni yere hayırlı olsun 8 3 Yanıtla
  • Nuri Sağlam: norwich 2.lig degilmiydi ? 7 4 Yanıtla
    Oktay KUŞÇU: Championship premier ligin bir altı. Ondan sonra ingiltere 1.lig daha sonra 2.lig geliyor bu kadar cahil olmayın. Championship dedigimiz lig bizim ligden 5 gömlek üstün bir lig hem sertlik hem kalite hem tempo olarak çok çok üstün. Adamı zaten 2 sene önce 10.5 milyon euroya almışlar parlatıp 18'e sattılar. Güncel piyasa değeri zaten 18 milyon euro adamın piyasa fiyatına almışlar işte. Bir sezonda 13 gol 14 asist hangi 8 numarada var? 6 9

23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 05:04:45. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement