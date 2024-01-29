Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 22 müsabakada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 57 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
Galatasaray; Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Gaziantep FK; Nita, Mbakata, Arda, Ertuğrul, Djilobodji, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sorescu, Markovic, Dragus.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika