Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

18.03.2022 17:11
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, olumsuz hava koşulları nedeniyle salonda iki grup halinde yapıldığı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Barcelona ile oynanan son 16 turu rövanş maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların, sağlık ekibi ve fizyoterapistler gözetiminde yenilenme egzersizleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Diğer oyuncuların ise güç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 14.15'te kalkacak uçakla Gaziantep'e gidecek.

YORUMLAR
500
Gaziantep FK'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor Gaziantep FK'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:17:40. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement