Galatasaray, Gaziantep FK\'yı deplasmanda 1-0 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, kritik maçtan tek golle galip ayrıldı.
Galatasaray, karşılaşmaya adeta golle başladı. Sarı-kırmızılılar, 5. dakikada Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda yay çizgisinden vuruşu yapan Ahmed Kutucu, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cimbom'a devre arasında transfer olan Ahmed, ilk kez ilk 11'de başladığı maçta Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
Gaziantep FK cephesi, Ahmed Kutucu'nun bu golüne şu çekildiği sırada Roland Sallai'nin ofsaytta olduğu, kalecinin görüş açısını kapattığı ve bu nedenle ofsayt verilmesi gerektiği itirazında bulunuldu. Maçın hakemi Kadir Sağlam, VAR hakemi Fabio Maresca'nın incelemesini bekledi. Yaklaşık 1 dakika süren incelemenin ardından gol geçerlilik kazandı.
Gaziantep FK, karşılaşmanın 23. dakikasında Kacper Kozlowski ile sağ kanattan etkili geldi. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Kozlowski'nin yaptığı ortayı sektirdi. Seken top daha sonra Davinson Sanchez'e çarptı. Bunun ardından ev sahibi takım topun Sanchez'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, bir süre oyunu durdurarak VAR hakemi Fabio Maresca'yı dinledi ve daha sonra oyunu devam ettirdi.
Gaziantep FK, karşılaşmanın 31. dakikasında zorunlu bir değişiklik yapmak mecburiyetinde kaldı Ev sahibi takımda sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Cyril Mandouki yerine Salem M'Bakata oyuna dahil oldu.
Sarı-kırmızılılarda 3 sarı kartla sınırda bulunan Lucas Torreira müsabakanın 35. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Uruguaylı orta saha, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. Torreira, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı Kasımpaşa maçı dışında tüm lig maçlarında forma giydi ve Torreira, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 4 de asist yaptı.
Maçın 62. dakikasında Galarasaray'da Elias Jelert'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Barış Alper, Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıkmış oldu.
Galatasaray'ın dün (2 Şubat) Milan'dan satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata, sağlık kontrolleri ve imzanın ardından karşılaşmanın kadrosunda yer alabilmek için özel uçakla Gaziantep'e gitmişti. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Morata, 69. Dries Mertens'in yerine oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.
Galatasaray, Gaziantep FK maçında Deian Sorescu'nun Rolland Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart itirazında bulundu. Maçın ikinci yarısında Sallai'den topu kapmak isterken topsuz alanda rakibini düşüren Sorescu'nun müdahalesi sonrası Sallai yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından sarı kartı bulunan Sorescu'nun ikinci sarı kart görmesi gerektiği gerekçesiyle Galatasaray cephesi itirazlarda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, oyunun devam etmesini istedi ve Galatasaray'ın kırmızı kart itirazları sonuçsuz kaldı.
Galatasaray'da Torreira'nın ardından oyuna 62. dakikada dahil olan Barış Alper Yılmaz, 80. dakikada Mustafa Eskihellaç'a müdahalesi sonrasında sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü. Öte yandan sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera da zaman geçirmeye yönelik hareketinden dolayı sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı da 90+6. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Böylelikle Abdülkerim; Torreira, Barış Alper ve Muslera'nın ardından 23. haftadaki Adana Demirspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek 4. isim oldu.
Gaziantep FK, Galatasaray maçının son dakikalarında penaltı bekledi. Halil Dervişoğlu ile Davinson Sanchez arasındaki mücadelede her iki futbolcu da faul bekledi. Hakem Kadir Sağlam, faulün Davinson'a yapıldığını belirtti. VAR Hakemi Fabio Maresca, oyunun başlamasını bekletti ve pozisyonu yaklaşık 1 dakika inceledi. Gaziantepli oyuncular penaltı beklerken, VAR incelemesi sonrası oyun Galatasaray'ın faul atışıyla başladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 57'ye yükseltirken, iç sahadaki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gaziantep FK 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Gaziantep FK haftayı BAY geçecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
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