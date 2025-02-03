Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Galatasaray, Gaziantep FK\'yı deplasmanda 1-0 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda sınırda bulunan 4 futbolcu sarı kart görerek Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan yeni transfer Alvaro Morata 62. dakikada oyuna girerek sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

03.02.2025 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, kritik maçtan tek golle galip ayrıldı.

GALİBİYET GOLÜ YENİ TRANSFER AHMED'DEN

Galatasaray, karşılaşmaya adeta golle başladı. Sarı-kırmızılılar, 5. dakikada Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda yay çizgisinden vuruşu yapan Ahmed Kutucu, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cimbom'a devre arasında transfer olan Ahmed, ilk kez ilk 11'de başladığı maçta Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

GAZİANTEP CEPHESİNDEN OFSAYT İTİRAZI

Gaziantep FK cephesi, Ahmed Kutucu'nun bu golüne şu çekildiği sırada Roland Sallai'nin ofsaytta olduğu, kalecinin görüş açısını kapattığı ve bu nedenle ofsayt verilmesi gerektiği itirazında bulunuldu. Maçın hakemi Kadir Sağlam, VAR hakemi Fabio Maresca'nın incelemesini bekledi. Yaklaşık 1 dakika süren incelemenin ardından gol geçerlilik kazandı.

GAZİANTEP FK PENALTI BEKLEDİ

Gaziantep FK, karşılaşmanın 23. dakikasında Kacper Kozlowski ile sağ kanattan etkili geldi. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Kozlowski'nin yaptığı ortayı sektirdi. Seken top daha sonra Davinson Sanchez'e çarptı. Bunun ardından ev sahibi takım topun Sanchez'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, bir süre oyunu durdurarak VAR hakemi Fabio Maresca'yı dinledi ve daha sonra oyunu devam ettirdi.

EV SAHİBİNDE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Gaziantep FK, karşılaşmanın 31. dakikasında zorunlu bir değişiklik yapmak mecburiyetinde kaldı Ev sahibi takımda sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Cyril Mandouki yerine Salem M'Bakata oyuna dahil oldu.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

TORREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılarda 3 sarı kartla sınırda bulunan Lucas Torreira müsabakanın 35. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Uruguaylı orta saha, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. Torreira, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı Kasımpaşa maçı dışında tüm lig maçlarında forma giydi ve Torreira, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 4 de asist yaptı.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

BARIŞ ALPER DALYA DEDİ

Maçın 62. dakikasında Galarasaray'da Elias Jelert'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Barış Alper, Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıkmış oldu.

MORATA FORMAYI İLK KEZ GİYDİ

Galatasaray'ın dün (2 Şubat) Milan'dan satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata, sağlık kontrolleri ve imzanın ardından karşılaşmanın kadrosunda yer alabilmek için özel uçakla Gaziantep'e gitmişti. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Morata, 69. Dries Mertens'in yerine oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

GALATASARAY KIRMIZI KART İSTEDİ

Galatasaray, Gaziantep FK maçında Deian Sorescu'nun Rolland Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart itirazında bulundu. Maçın ikinci yarısında Sallai'den topu kapmak isterken topsuz alanda rakibini düşüren Sorescu'nun müdahalesi sonrası Sallai yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından sarı kartı bulunan Sorescu'nun ikinci sarı kart görmesi gerektiği gerekçesiyle Galatasaray cephesi itirazlarda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, oyunun devam etmesini istedi ve Galatasaray'ın kırmızı kart itirazları sonuçsuz kaldı.

BARIŞ ALPER VE MUSLERA DA HAFTAYA YOK

Galatasaray'da Torreira'nın ardından oyuna 62. dakikada dahil olan Barış Alper Yılmaz, 80. dakikada Mustafa Eskihellaç'a müdahalesi sonrasında sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü. Öte yandan sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera da zaman geçirmeye yönelik hareketinden dolayı sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

ABDÜLKERİM DE CEZALI

Galatasaray'ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı da 90+6. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Böylelikle Abdülkerim; Torreira, Barış Alper ve Muslera'nın ardından 23. haftadaki Adana Demirspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek 4. isim oldu.

EV SAHİBİNDEN SON DAKİKADA PENALTI İTİRAZI

Gaziantep FK, Galatasaray maçının son dakikalarında penaltı bekledi. Halil Dervişoğlu ile Davinson Sanchez arasındaki mücadelede her iki futbolcu da faul bekledi. Hakem Kadir Sağlam, faulün Davinson'a yapıldığını belirtti. VAR Hakemi Fabio Maresca, oyunun başlamasını bekletti ve pozisyonu yaklaşık 1 dakika inceledi. Gaziantepli oyuncular penaltı beklerken, VAR incelemesi sonrası oyun Galatasaray'ın faul atışıyla başladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 57'ye yükseltirken, iç sahadaki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gaziantep FK 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Gaziantep FK haftayı BAY geçecek.

  • 1- Galatasaray (57)
  • 2- Fenerbahçe (51)
  • 12- Gaziantep FK (26)

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Alvaro Morata, Gaziantep FK, Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Futbol, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Çelikk:
    Aslanım Benim Şike Bahçe ye ve ferhata KAP'ak olsun Nahh 41 19 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Dün ki maçta şike arayanlar bu maça baksın kapı kulu Selçuk la kadir sağlam bir şekilde maçı gavatsaraya bağladılar. 24 28 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    alnının akıyla maç kazanan Galatasaray, hakemle 2 kırmızı kart ve penaltı jokeri ile şikebahce... bejeke zaten bitmis 23 20 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Biir BEŞİKTAŞLI olarak ben utandım galatasaraylılarda kesin UTANMIŞTIR bu rezillikten 11 27 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    HARAMYİYİCİ g5 YİNE ANTEP PENALTISI VERİLMEDİ. GS FB TFF EL ELE 9 28 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Vura Vura kıra kıra aldı maçı Galatasaray helal olsun fb gibi değil ikinci yarıda parayı gösterip almadı maçı 21 11 Yanıtla
  • Murat Cirak:
    yine 70.dk torreriaya kart çıkaramayan hakem.Sacma sapan olmayan fauller, ofsayt gol ve verilmeyen penaltı. SAĞLAM yürüyor gese ligde... 20 7 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Resmen boks maçına çıkmış Antep takımı futbolla alakası yoktu hakem pok gibiydi 18 7 Yanıtla
  • ferhat:
    Sallai'nin bileğine kırmızı kartlık basma pozisyonu YAYINCI KURULUŞ tarafından 15 dakika sonra gösterildi! Görüntü VAR'a bile ulaşmadı. GS'ın hakkını yediren yönetim; İSTİFA ! 16 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TEK TEK DIKE DIKE GELİYORUZ DUN AKSAM KI HIRSIZLIKTA OTMEYEN SALINCAK TAKIMI BU AKSAM GAKLIYOR 14 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:02 Galatasaray, Gaziantep FK’yı deplasmanda 1-0 yendi Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:09 Şarkıcı Merve Özbey’in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı
20:07 Trump’tan ’ticaret savaşlarında’ geri vites Sınıra 10 bin asker gidiyor Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız
17:48 Türkiye’nin gözü Ege’de Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
08:54 O Ses Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu Murat Ceylan Survivor’da açıkladı O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
08:52 Gece girdiği AVM’deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı
08:36 Emily in Paris’in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
08:32 Tam 8 gol Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 22:31:06. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.