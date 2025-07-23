Galatasaray geriden gelip kazandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile karşı karşıya geldi. Avusturya'da oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY GERİDEN GELİP KAZANDI

Cagliari, 16. dakikada Michel Adopo ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, 20. dakikada Roland Sallai, 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle geriden gelip öne geçti. Sarı-kırmızılılarda son sözü Arda Ünyay söyledi. 58. dakikada sahneye çıkan genç stoper şık bir kafa golüyle takımının üçüncü golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi.

HAZIRLIKLAR İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK

Bu karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. Sarı-kırmızılılar 26 Temmuz'da Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise Lazio ile karşı karşıya gelecek.