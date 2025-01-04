Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Spor

Erdoğan\'dan \'Necip Fazıl\' mesajı: Ayasofya\'yı açmak bize nasip oldu

Ferdi Tayfur\'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

Herkes bu pozisyona "Gol" dedi! Mert\'ten inanılmaz kurtarış

Özgür Özel\'den \'İmralı\' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama...

Almanya\'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü! İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. RAMS Park'taki müsabaka saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapıyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi. Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokale, Dennis, Miroshi, Matsuki, Nielsen, Djalma, Tjanic, Romulo.

CANLI ANLATIM

32' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Göztepe savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

31' Bu kez Osimhen, rakip ceza yayının solunda Miroshi'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

30' Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Lis'in kucağında kaldı.

29' Sara, rakip ceza yayının az gerisinde Dennis'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

28' Yunus Akgün sağ kanattan topu taşımak isterken savunma araya girerek topu kazandı. Sonrasında Dennis orta alandan topu taşıyarak rakip kaleye hareketlenen Romulo'ya derin bir top gönderdi. Romulo, ceza sahasının solundan sağ ayak içiyle sert bir şut çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

27' GOOOLLL! Galatasaray 1-1 Göztepe (Romulo)

20' Mücadelenin ilk 20 dakikalık bölümünü geride bıraktık.

19' Mücadelenin bu dakikasında Galatasaray %64-%36 Göztepe topa hakim.

18' Mertens'in sol kanattan çizgiye inip ceza sahasına açtığı ortada ceza sahasında Koray Günter topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

17' Galatasaray, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

15' Mücadelede ilk 15 dakikalık bölümü geride bıraktık.

14' Göztepe, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

12' Galatasaray, kendi yarı alanında top çeviriyor...

11' Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 13 gole ulaştı.

10' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 Göztepe (Penaltıdan Victor Osimhen)

9' PENALTI! Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Djalma ile Kaan Ayhan arasındaki hava topu mücadelesinde hakem Alper Akarsu, Djalma'nın Kaan'a faul yaptığını tespit ederek penaltı kararı verdi.

8' Sağ kanattan topu taşıyan Osimhen, penaltı noktasının sağında bulunan Gabriel Sara'ya pasını verdi. Sara ceza sahasının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Top savunmada Bokele'ye çarparak dışarı gitti. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

7' Romulo, rakip yarı alanda Torreira'ya faul yaptı.

6' Barış Alper, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Top kaleci Lis'in ellerinde kaldı.

4' Matsuki, ceza sahasının solundan sol ayağıyla gelişine şutunu çekti savunmada Davinson'a çarpan top dışarı gitti. Göztepe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

2' Ceza yayından Yunus'un içeriye çevirdiği topu savunma karşıladı ve tehlikeyi önledi.

1' Maç başladı.