Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Geniş Video İzle

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. RAMS Park'taki mücadelede 1-1 eşitlik var.

04.01.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. RAMS Park'taki müsabaka saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapıyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi. Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokale, Dennis, Miroshi, Matsuki, Nielsen, Djalma, Tjanic, Romulo.

CANLI ANLATIM

32' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Göztepe savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

31' Bu kez Osimhen, rakip ceza yayının solunda Miroshi'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

30' Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Lis'in kucağında kaldı.

29' Sara, rakip ceza yayının az gerisinde Dennis'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

28' Yunus Akgün sağ kanattan topu taşımak isterken savunma araya girerek topu kazandı. Sonrasında Dennis orta alandan topu taşıyarak rakip kaleye hareketlenen Romulo'ya derin bir top gönderdi. Romulo, ceza sahasının solundan sağ ayak içiyle sert bir şut çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

27' GOOOLLL! Galatasaray 1-1 Göztepe (Romulo)

20' Mücadelenin ilk 20 dakikalık bölümünü geride bıraktık.

19' Mücadelenin bu dakikasında Galatasaray %64-%36 Göztepe topa hakim.

18' Mertens'in sol kanattan çizgiye inip ceza sahasına açtığı ortada ceza sahasında Koray Günter topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

17' Galatasaray, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

15' Mücadelede ilk 15 dakikalık bölümü geride bıraktık.

14' Göztepe, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

12' Galatasaray, kendi yarı alanında top çeviriyor...

11' Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 13 gole ulaştı.

10' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 Göztepe (Penaltıdan Victor Osimhen)

9' PENALTI! Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Djalma ile Kaan Ayhan arasındaki hava topu mücadelesinde hakem Alper Akarsu, Djalma'nın Kaan'a faul yaptığını tespit ederek penaltı kararı verdi.

8' Sağ kanattan topu taşıyan Osimhen, penaltı noktasının sağında bulunan Gabriel Sara'ya pasını verdi. Sara ceza sahasının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Top savunmada Bokele'ye çarparak dışarı gitti. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

7' Romulo, rakip yarı alanda Torreira'ya faul yaptı.

6' Barış Alper, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Top kaleci Lis'in ellerinde kaldı.

4' Matsuki, ceza sahasının solundan sol ayağıyla gelişine şutunu çekti savunmada Davinson'a çarpan top dışarı gitti. Göztepe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

2' Ceza yayından Yunus'un içeriye çevirdiği topu savunma karşıladı ve tehlikeyi önledi.

1' Maç başladı.

Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Gavatsaray Rahat Kazanır 3 3 Yanıtla
  • Vadaa:
    Goztepe show izleyin 3 2 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    çelik arkan mı kaşınıyor Koç'um 4 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    senin kaşınıyor gttt 2 0 Yanıtla
  • Cenk Demiray:
    Göztepe tek Türk ile mi sahaya çıkıyor. 1 0 Yanıtla
  • Ali Göktürk:
    bu hakemlerle gs zaten şampiyon boşuna lig oynanıyor yazık ya 1 0 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    tiyatro devam ediyor 0 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    sari kırmızı onde diye başlık var ikiside sari kırmızı hayranım sizin bu haber içeriklerine 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 10 yaşındaki çocuk TikTok’taki akımın kurbanı oldu 10 yaşındaki çocuk TikTok'taki akımın kurbanı oldu
18:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
18:12 Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
16:56 Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
16:33 Naci Görür’den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
22:15 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
22:03 ABD, Suriye’nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti ABD, Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti
22:00 Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:51 Çorum’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
21:31 Beşiktaş, Rize’de yıllar sonra bir ilki yaşadı Beşiktaş, Rize'de yıllar sonra bir ilki yaşadı
21:27 Avrasya Tüneli’nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı Avrasya Tüneli'nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:13 Eski emniyet amirlerine ’Cevheri Güven’ davası Eski emniyet amirlerine 'Cevheri Güven' davası
21:07 Beşiktaş’ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 19:40:18. #1.13#
SON DAKİKA: Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.