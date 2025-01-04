Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden lider Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Üst üste 4. galibiyeti alan ve 2025 yılına 3 puanla başlayan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

04.01.2025 20:58  Güncelleme: 21:13
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ligin iddialı ekiplerinden Göztepe'yi konuk etti. RAMS Park'taki karşılaşmayı Cimbom, 2-1 kazandı ve 2025 yılına galibiyetle başladı.

MAÇ ÖNCESİ FERDİ TAYFUR ANILDI

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, RAMS Park'ta anıldı.Maç öncesinde statta şarkıları çalınan Galatasaraylı usta sanatçının fotoğrafı skor tabelasına yansıtıldı. Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar da Tayfur için tribünde pankartlar açtı.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

MAÇ ÖNCESİ OLAY YARATACAK ALİ KOÇ PANKARTI

Galatasaraylı taraftarlar, Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a olay yaratacak bir gönderme yaptı. Maç öncesi tribünlere 5 yıldızlı "Gitme, sana muhtacız" pankartı açıldı, yıldızlarda ise Ali Koç fotoğrafı yer aldı.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray, karşılaşmanın 8. dakikasında penaltı kazandı. Kullanılan kornerde top arka direğe sekti ve Djalma ile Kaan Ayhan kafa topuna çıktı. Hakem Alper Akarsu, Djalma'nın hava topunda faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

OSIMHEN PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Djalma pozisyonda sarı kart görürken Göztepeli futbolcular uzun süre bu pozisyona itiraz ettiama karar değişmedi. Penaltıda beyaz noktaya gelen Osimhen, topu filelere göndermeyi başardı ve 10. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

BARIŞ ALPER'DEN ALKIŞLANACAK HAREKET

Dakikalar 15'i gösterirken Galatasaray'ın milli futbolcusuBarış Alper Yılmaz, tüm futbolseverlerden alkış alan bir harekete imza attı. Barış Alper ile Nielsen arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında top taca çıktı. Hakem Alper Akarsu, tacı Galatasaray'a verdi. 24 yaşındaki yıldız da bunun üzerine "top benden çıktı" diyerek tacın el değiştirmesini sağladı.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

ROMULO SKORU EŞİTLEDİ

Göztepe, müsabakanın 27. dakikasında beraberlik golünü buldu. Yunus Akgün, sağ kanattan topu taşımak isterken savunma araya girerek topu kazandı. Dennis, orta alandan topu taşıyarak rakip kaleye hareketlenen Romulo'ya derin bir top gönderdi. Romulo, ceza sahasının solundan sağ ayak içiyle sert bir şut çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

GALİBİYET GOLÜ YUNUS AKGÜN'DEN

Galatasaray, ikinci yarıda aradığı galibiyet golünü 61. dakikada buldu. Mertens, ceza yayından ceza sahasının sağ tarafına hareketlenen Yunus'a derinlemesine bir pas gönderdi. Yunus'un ceza sahasının sağından çektiği şut, kalenin uzak köşesinden ağlarla buluştu. Bu gol, sarı-kırmızılıları yeniden öne geçirdi.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

TORREIRA'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray, 80. dakikada korner sonrası ağları havalandırdı ancak uzun süre yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı verilerek gol iptal edildi. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında oluşan karambolde Osimhen'in altıpasta yaptığı vuruşta kaleci Mateusz Lis'in müdahalesi sonrası direğe çarpan top önünde kalan Lucas Torreira altıpasta kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi fakat Abdülkerim Bardakcı'nın vuruşu öncesi Victor Osimhen'in ofsaytta olması ve pozisyona etki etmesi nedenile gol geçerlilik kazanmadı.

PUAN FARKI 11'E ÇIKTI

Göztepe, kalan bölümde oyunu Galatasaray yarı alanına yıktı ancak skor değişmedi ve kazanan Galatasaray oldu. Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, puanını 47'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1 maç fazlasıyla 11'e çıkardı. 3 hafta sonra yenilen Göztepe, 28 puanda kaldı.

Galatasaray, Göztepe\'yi sahasında 2-1 yendi

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Son Dakika Spor Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Fatma Öztürk:
    helal olsun Göztepe'ye, fenerden, bjk'den daha çok zorladı Galatasaray'ı... 84 1 Yanıtla
  • Sener Demir:
    GALATASARAY DİYE YAZILIR ŞAMPİYON DİYE OKUNUR. gerisi boş 43 4 Yanıtla
  • YaHePYaHiC null:
    Arkadaşlar bunlar sitenin adamları yorum yazılsın diye böyle bir yol yapılıyor 34 0 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Şanlı GALATASARAY 20 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bu galibiyeti ferhatin annesine armağan ediyoruz 14 2 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Ferhat eser ve Çelikl tangalarınızı Giyin Kocanız Galatasaray geliyor 13 2 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    tatil dönüşü kayıp yok çok şükür. şimdi ötekiler düşünsün bize ne.. 9 4 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Çelikk karrınVebacınn beni iyi tanırlar 9 3 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Bu Gece bütün Galatasaray camiası olarak Çelikk in qannasıınıBaccıssını ziyaret edeceğiz 0E Çelikk 10 2 Yanıtla
  • BATIN BEYOĞLU:
    Futbol Topu Bugün Bir İşkence Yaşadı,Galatasaraylıyım Ama Resmen Bugün Maç Biran Evvel Bitsin İstedim 4 2 Yanıtla
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