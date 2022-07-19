Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Haris Seferovic, Galatasaray, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Haris Seferovic'i açıkladı - Son Dakika

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