Galatasaray yeni golcü arayışlarını sürdürüyor. Haris Seferovic'e imza attırmaya hazırlanan Galatasaray, bu transferden vazgeçti. Yakup Çınar'ın haberine göre, Galatasaray sağlık kurulu, golcü oyuncu için olumsuz rapor verdi.
Mostafa Mohamed ile yolları ayırması beklenen Galatasaray, Mohamed'in boşluğunu doldurmak için Benfica'dan Seferovic ile anlaşma sağlamıştı. Galatasaray, bu transferden vazgeçti ve yeni golcü arayışlarına başladı.
Çok sayıda takviyeye ihtiyaç duyan Galatasaray, şu ana kadar 3 futbolcuya imza attırdı. Sarı kırmızılı ekip, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Haris Seferovic transferinde masadan kalktı! Oyuncu için olumsuz rapor verildi - Son Dakika