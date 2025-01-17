Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Geniş Video İzle

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Hatayaspor ile 1-1 berabere kaldı. 5 maç sonra puan kaybeden sarı-kırmızılıların 3 golünün ofsayta takılması karşılaşmaya damga vurdu. Öte yandan bu sonuçla birlikte Cimbom'un deplasmandaki 17 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

17.01.2025 21:58  Güncelleme: 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. 1-0 geriye düştüğü maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılıların 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona erdi.

MURAT ŞAHİN İLE İLK MAÇ

Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Murat Şahin yönetiminde ilk maçına çıktı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Karşılaşmaya ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasındaki tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Mersin Stadı'ndaki tribünlerin kalan kısmında ise Hatayspor ve Galatasaray taraftarları, maçı yan yana izledi. Müsabaka öncesinde, 2 Ocak'ta vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı. Galatasaraylı futbolcular, sahaya 6 Şubat 2023'teki depremleri andıkları "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

TORREIRA DİREĞE TAKILDI

Galatasaray, ilk dakikalarda baskısını arttırdı. Sarı kırmızılı takım, 15. dakikada Torreira ile direğe takıldı. Yunus'un sağdan ceza yayına bıraktığı topa Torreira gelişine sert vurdu ama yerden giden top direkten oyun alanına döndü.

OSIMHEN ATTI AMA OFSAYT

Galatasaray, Victor Osimhen ile 26. dakikada golü buldu ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Dries Mertens'in sağdan ceza sahasına çevirdiği topa kale önünde iyi yükselen Nijeryalı oyuncu, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ama hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

CEMALİ PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmada ilk gol Hatayspor'dan geldi. Akdeniz ekibinin 28. dakikada kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasının solunda Rivas'ın yaptığı kafa vuruşunu Galatasaray savunmasından sekti, ancak top ceza sahasından uzaklaştırılamadı. Yaşanan karambolde Cemali, kaleye yakın mesafeden topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

CİMBOM'DAN PENALTI İTİRAZI

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray, 33. dakikada da penaltı beklemişti. Yunus Akgün, karşılaşmanın 33. dakikasında yay üzerinden vuruşunu yaptı. Yunus'un şutunu savunmada Kilama karşıladı. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonun ardından Kamerunlu stoperin topa elle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı itirazında bulundu.Galatasaray cephesinin yoğun itirazlarıyla karşılaşan hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Belçikalı Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca ilk 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

GALATASARAY PENALTIDAN ATTI

Galatasaray, beraberlik golünü 54. dakikada kazandığı penaltıdan attı. Sarı-kırmızılılar, Mertens'in Cemali'nin müdahalesiyle ceza sahasında yer kalmasıyla penaltı kazandı. VAR incelemesiyle verilen penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, kalecini müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

OSIMHEN'İN GOLÜ YİNE OFSAYT

Victor Osimhen, 69. dakikada takımını 2-1 öne geçirse de gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Sallai'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş ceza sahası içinde Osimhen'in önünde kaldı. Onun kaleye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

CİMBOM3. KEZ OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray'ın Barış Alper ile 78. dakikada bulduğu gol yine ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kerem'in soldan yaptığı ortayı Davinson kafayla indirdi. Arka direkte bulunan Barış Alper topu ağlara gönderdi ama bu golde ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

LİGDE 5 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Cimbom, bu sonuçla birlikte Süpe Lig'de 5 maç sonra puan kaybı yaşadı. Yoluna yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılılar, en son 14. haftada Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetmişti.

HATAYSPOR'U YENEMİYOR

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde puan alamadığı iki deplasmandan biri ( Balıkesirspor; 2M), yaptığı üç ziyaretten de mağlubiyetle ayrıldığı Hatayspor (hükmen sonuçlar hariç). 4. ziyarette sarı kırmızılılar, Hatayspor deplasmanında ilk kez puan aldı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

17 MAÇLIK DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla sarı kırmızılıların ligde 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi de sona erdi. Galatasaray bu sonucun ardından ligdeki puanını 51'e çıkardı. Hatayspor ise 10 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Galatasaray, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Burak Şan:
    Keser döner hesap döner fener döner Galatasaray gömer 67 129 Yanıtla
  • Burak Şan:
    4 gol attık biri sayıldı sezon sonunda Şampiyon yine biziz 58 128 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Takım biraz ofsayt çalışmalı. 2 puan önemliydi, kaybetsekte ders çıkartılmalı eksi yönler düzeltilmeli. Sorun yok bırakalım onlar sevinsin bu hafta, sezon sonu kanırta kanırta şampiyon GALATASARAY. değişmez kural! 66 71 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Galatasaraya karşı herkes aslan gibi oynuyor 42 59 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    o çocuğu Cimbom 19 68 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Daha bi kaç hafta önce İsrailin takımına ezici bişekilde yenilen takımın taraftarı feroş, yenildiğinizde bi kaç hafta kayboluyorsun. dostum sabaha kadar kahkaha atın eğlenin, sezon sonu kaderinizden kaçamazsınız. Sezon sonu Galatasaray 5.yıldızı takarken aval aval bakarsınız???? 45 34 Yanıtla
  • Suat Berk:
    Sırf fener GS dengeli gitsin diye penaltıyı vermediler abi futboluda bitirdiniz 42 26 Yanıtla
  • Sener Demir:
    hakem farkı diyen zübük çelik 3 tane top ağlara gitmiş ofsayttan dönmüş hakemle alakası ne zübük 45 10 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Ferhat eser denen gereksiz herif senin kadar işsiz boş kafalı biri daha görmedim.insanlar bu kadar mı saman kafalı olur... bjk nerde? Amatör takım gelip tokatlar gider.. 35 12 Yanıtla
  • Zekeriya Akgür:
    Ferhat eser keser döner sap döner kartal döner Cimbom gömer 31 12 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 02:02:56. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.