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Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı - Son Dakika
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Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı

Galatasaray'a 5-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, basın toplantısında bir gazetecinin, "İptal edilen gol de sayılsa, adamlar bize plakayı taktı hocam!" sözleri sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.

22.01.2024 - 08:34,  Güncelleme: 08:48
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaparken, bir gazeteci sürpriz bir çıkışta bulundu.

"ADAMLAR BİZE PLAKAYI TAKTI"

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avcı'ya bir gazeteci, "İptal edilen gol de sayılsa, adamlar bize plakayı taktı hocam!" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Avcı büyük şaşkınlık yaşarken, "O tarafına bakmıyorum, dediğim gibi çalışmaya iyisini yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"ÇOK ŞIK OLMADI"

Çok detaya girmeden şöyle diyebiliriz, ilk yarı dengede bir oyun vardı. Savunma bireysel performansı olarak yediğimiz bir gol vardı. 60'a kadar oyun dengeli gidiyordu. Hamle yaparken, ayağımızdaki topları kaptırarak goller yedik. Bunun bir bahanesi olamaz. Çok şık olmadı, güzel olmadı. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağız.

"BUNUN TEDAVİSİNİ YAPARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Dört gün sonra bir maç var, kazanarak unutturmaya çalışacağız. Oyuna bir türlü ortak olamadık. Güzel ve şık olmadı. Burası büyük camia, tarihinde böyle durumlar az da olsa vardır. Bu durumu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Yakışmayan bir mağlubiyet ama üçüncülük hedefimiz var. Bunun tedavisini yaparak yolumuza devam edeceğiz.

"SENE BAŞINDAN BERİ HEDEF ÜÇÜNCÜLÜKTÜ"

Fenerbahçe ve Galatasaray ayrıldı. Puan olarak, ekonomik olarak, oyuncu sayısı olarak ayrıldılar. Sene başından beri hedef üçüncülüktü. Ben de geldikten sonra ulaşılabilir ve gerçekçi hedef için devam ediyoruz. Oyun beni de tatmin etmedi. Gerçekçi oyunlarla puanları aldık biz. Kompakt olmadığımız sürece bu senaryoları yaşayabiliriz. Başka oyunlar da oynadık bu takımla. Bunların elindeki hepsi elindeki oyuncu grubuyla belirleyeceğin formasyonlar. 20'dan sonra oyuna ortak olmak istedik ama bireysel hatalar ve geniş boşluklar bizi cezalandırdı

Abdullah Avcı\'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
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Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı - Son Dakika
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