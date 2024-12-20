Galatasaray'ı kafada bitiren Hakim Ziyech'e sürpriz talip - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'ı kafada bitiren Hakim Ziyech'e sürpriz talip

Geniş Video İzle

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile arası bozulan ve takımı kafasında bitiren Hakim Ziyech'e sürpriz bir talip çıktı. Portekiz ekibi Benfica'nın Faslı yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

20.12.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kazanmış durumda. Yolların ayrılması beklenen ilk isim ise Hakim Ziyech.

TAKIMI KAFADA BİTİRMİŞ

Geçen sezon Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanan, bu sezon da yine bedelsiz olarak bonservisi alınan Faslı yıldız, Sarı-Kırmızılı kulübün 2025 planlarında kesinlikle yer almıyor. Son dönemde takıma hiçbir katkı vermeyen Ziyech'in teknik direktör Okan Buruk ile de arası açılmış durumda.

KEREM İLE ORKUN'UN TAKIMINA GİDİYOR

Hakim Ziyech'in Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyordu. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'nın da Ziyech'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hakim Ziyech hangi takımı kabul ederse, Galatasaray transfer sürecinde kolaylık sağlayacak. Sarı-kırmızılılar, Ziyech'ten boşalacak yabancı kontenjanıyla birlikte ilk transferini gerçekleştirmeyi bekliyor.

Galatasaray\'ı kafada bitiren Hakim Ziyech\'e sürpriz talip

Hakim Ziyech, Galatasaray, Okan Buruk, Portekiz, Benfica, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ı kafada bitiren Hakim Ziyech'e sürpriz talip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    5sarayı silkelemiş adam helal olsun ziyech sende anladın sonunda bunların ne olduğunu 5 15 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
15:55 2024’te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları 2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:38:31. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ı kafada bitiren Hakim Ziyech'e sürpriz talip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.