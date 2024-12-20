Galatasaray\'ı kafada bitiren Hakim Ziyech\'e sürpriz talip

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İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli

Süper Lig devi Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kazanmış durumda. Yolların ayrılması beklenen ilk isim ise Hakim Ziyech.

TAKIMI KAFADA BİTİRMİŞ

Geçen sezon Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanan, bu sezon da yine bedelsiz olarak bonservisi alınan Faslı yıldız, Sarı-Kırmızılı kulübün 2025 planlarında kesinlikle yer almıyor. Son dönemde takıma hiçbir katkı vermeyen Ziyech'in teknik direktör Okan Buruk ile de arası açılmış durumda.

KEREM İLE ORKUN'UN TAKIMINA GİDİYOR

Hakim Ziyech'in Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyordu. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'nın da Ziyech'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hakim Ziyech hangi takımı kabul ederse, Galatasaray transfer sürecinde kolaylık sağlayacak. Sarı-kırmızılılar, Ziyech'ten boşalacak yabancı kontenjanıyla birlikte ilk transferini gerçekleştirmeyi bekliyor.