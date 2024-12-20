Süper Lig devi Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kazanmış durumda. Yolların ayrılması beklenen ilk isim ise Hakim Ziyech.
Geçen sezon Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanan, bu sezon da yine bedelsiz olarak bonservisi alınan Faslı yıldız, Sarı-Kırmızılı kulübün 2025 planlarında kesinlikle yer almıyor. Son dönemde takıma hiçbir katkı vermeyen Ziyech'in teknik direktör Okan Buruk ile de arası açılmış durumda.
Hakim Ziyech'in Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyordu. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'nın da Ziyech'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hakim Ziyech hangi takımı kabul ederse, Galatasaray transfer sürecinde kolaylık sağlayacak. Sarı-kırmızılılar, Ziyech'ten boşalacak yabancı kontenjanıyla birlikte ilk transferini gerçekleştirmeyi bekliyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ı kafada bitiren Hakim Ziyech'e sürpriz talip - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)