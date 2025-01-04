Galatasaray Icardi\'nin yerini dolduracak ismi buldu

Spor

Süper Lig devi Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarına hızlı başladı. Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı ekip, Borussia Dortmund'un Hollandalı yıldızı Donyell Malen ile temasa geçti.

OKAN BURUK İSTİYOR

Hücumun her alanında forma giyecek yeni bir seçeneğe sahip olmak isteyen Teknik Direktör Okan Buruk özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.

TEMAS KURULDU

Alman FussballTransfers'in haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro ve bonuslar teklif etti. Ancak Borussia Dortmund, Malen için 20 milyon euro ve bonuslar talep ediyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.