Galatasaray Icardi'nin yerini dolduracak ismi buldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Icardi'nin yerini dolduracak ismi buldu

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Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlanması sonrası forvet hattını güçlendirmek amacıyla Borussia Dortmund'un Hollandalı yıldızı Donyell Malen ile temasa geçti. Teknik Direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde başarı elde etmek için bu transferin gerçekleşmesini büyük bir istekle bekliyor.

04.01.2025 10:30  Güncelleme: 10:53
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Süper Lig devi Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarına hızlı başladı. Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı ekip, Borussia Dortmund'un Hollandalı yıldızı Donyell Malen ile temasa geçti.

OKAN BURUK İSTİYOR

Hücumun her alanında forma giyecek yeni bir seçeneğe sahip olmak isteyen Teknik Direktör Okan Buruk özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.

Galatasaray Icardi'nin yerini dolduracak ismi buldu

TEMAS KURULDU

Alman FussballTransfers'in haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro ve bonuslar teklif etti. Ancak Borussia Dortmund, Malen için 20 milyon euro ve bonuslar talep ediyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray Icardi\'nin yerini dolduracak ismi buldu

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Son Dakika Spor Galatasaray Icardi'nin yerini dolduracak ismi buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    hakemsaray pişmanlıktır icardinin futbol hayatını bitirdiler 1 26 Yanıtla
  • Erkan Yılmaz:
    kuş ferhat çaykur rize de içinizden geçti hakeme dua edin 11 1 Yanıtla
  • Mustafa Fazıl Korkmaz:
    ferhat eser kardes bende besıktaslıyım ama senden rica. su sana bu appi kim indirdiyse söyle sana zahmet silsin, heryerde sen varsın ayıp da 11 1 Yanıtla
  • Burak Şan:
    ferhat eser mağlubiyet sever 8 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burak şan dün Beşiktaşım yenilsin istedim top yekün değişim şart yenilmeyince gitmiyolar illa yenilmemiz lazım 0 1 Yanıtla
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