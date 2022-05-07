Galatasaray iki maçtır kazanamıyor - Son Dakika
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Galatasaray iki maçtır kazanamıyor

07.05.2022 21:26
Galatasaray iki maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Altay'ı yenen Galatasaray, daha sonra oynadığı Sivasspor'a mağlup olurken, Başakşehir ile de berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Altay'ı yenen Galatasaray, daha sonra oynadığı Sivasspor'a mağlup olurken, Başakşehir ile de berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Cimbom bu sonuçla ligde üst üste ikinci maçında da puan kaybetti. Aslan, geçtiğimiz hafta da Nef Stadyumu'nda oynadığı Sivasspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Galatasaray böylece iki haftada 5 puan kaybetmiş oldu. Sarı-kırmızılılar, son olarak 34. haftada deplasmanda karşı karşıya geldiği Altay'ı 1-0 yenmişti.

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Galatasaray iki maçtır kazanamıyor
Galatasaray iki maçtır kazanamıyor
Galatasaray iki maçtır kazanamıyor

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Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı Başakşehir-Galatasaray maçından gol sesi çıkmadı Başakşehir-Galatasaray maçından gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray iki maçtır kazanamıyor - Son Dakika


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