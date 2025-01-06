Galatasaray ile anılıyordu: Dünya devi, Van Dijk\'a yüz vermedi

Spor

Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Real Madrid, Sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a da yazılan Virgil van Dijk'a İspanyol devi Real Madrid, yüz vermedi.

MENAJERLER ÖNERDİ, REAL MADRID REDDETTİ

La Liga ekibi Real Madrid'de transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle defans hattında sakatlıklarla boğuşan İspanyol ekibinde gündeme gelen isimler de artıyor. Madrid'de gündeme gelen son isim ise Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Virgil Van Dijk oldu. Relevo'nun haberine göre Real Madrid, menajerler tarafından önerilen Hollandalı savunmacıyı reddetti.

GALATASARAY'A DA YAZILDI

Öte yandan tecrübeli stoperin adı geçtiğimiz günlerde Süper Lig devi Galatasaray ile anılmıştı. Tuttomercato'dan Ivan Cardia'nın haberine göre; Galatasaray, Liverpool'dan Virgil van Dijk ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı takımın, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçtiği iddia edilmişti. Haberde ayrıca, Galatasaray yönetiminin oyuncuyu kış transfer döneminde bitirmek için uğraştığı da yazılmıştı.

Yıldız stoperi bedelsiz kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların, Hollandalı oyuncuya ciddi bir maaş teklifi yapmayı planladığı aktarılmıştı. Galatasaray, Virgil van Dijk ile birlikte PSG'den Milan Skriniar'ı da listesinde bulunduruyor. Dursun Özbek ve yönetiminin, iki oyuncudan birini bitirmeye çalıştığı da kaydedilmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Virgil van Dijk, 2024-2025 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı. Tecrübeli stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 1 de asist yapmayı başardı. 2017-2018 sezonunun devre arasında 85 milyon euro karşılığında Southampton'dan İngiliz devine imza atan van Dijk'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.