Galatasaray ile anlaşan Osimhen\'e bomba talip

Napoli'den Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanan Victor Osimhen ile ilgili çok sıcak bir gelişme yaşandı.

PARIS SAINT-GERMAIN DEVREYE GİRDİ

Fransız basınında yer alan habere göre; Fransız devi Paris Saint-Germain, Victor Osimhen'in transferi için harekete geçti. Fransız kulübü yöneticilerinin Osimhen'in menajerini arayarak yıldız golcünün transfer durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Haberde, Osimhen tarafından PSG'ye olumsuz yanıt verildiği ve tek düşüncelerinin Galatasaray'a imza atmak olduğu ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Geride kalan sezonda toplamda 41 maçta forma giyen Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.