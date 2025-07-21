Napoli'den Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanan Victor Osimhen ile ilgili çok sıcak bir gelişme yaşandı.
Fransız basınında yer alan habere göre; Fransız devi Paris Saint-Germain, Victor Osimhen'in transferi için harekete geçti. Fransız kulübü yöneticilerinin Osimhen'in menajerini arayarak yıldız golcünün transfer durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Haberde, Osimhen tarafından PSG'ye olumsuz yanıt verildiği ve tek düşüncelerinin Galatasaray'a imza atmak olduğu ifade edildi.
Geride kalan sezonda toplamda 41 maçta forma giyen Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip - Son Dakika
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