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Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak - Son Dakika
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Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Dev mücadele 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak.

25.12.2023 - 15:04,  Güncelleme: 15:19
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Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

DERBİDE EŞİTLİK BOZULMADI

Ezeli rakipler Süper Lig'in 18. haftasında derbide kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı. 2 takım şimdi de Süper Kupa'da karşılaşacak. Nefes kesecek maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

GEÇEN SEZON DERBİYİ YÖNETTİ

Abdulkadir Bitigen hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği müsabakada da düdük çalmıştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta hakemlik yapan Abdulkadir Bitigen 29 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkardı. Bitigen 6 kez de penaltı noktasını gösterdi.

Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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Abdülkadir Bitigen, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak - Son Dakika
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