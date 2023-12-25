Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Ezeli rakipler Süper Lig'in 18. haftasında derbide kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı. 2 takım şimdi de Süper Kupa'da karşılaşacak. Nefes kesecek maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Abdulkadir Bitigen hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği müsabakada da düdük çalmıştı.
Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta hakemlik yapan Abdulkadir Bitigen 29 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkardı. Bitigen 6 kez de penaltı noktasını gösterdi.
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