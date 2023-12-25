"Gövde gösterisi yapacaktı, bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor"

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

DERBİDE EŞİTLİK BOZULMADI

Ezeli rakipler Süper Lig'in 18. haftasında derbide kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı. 2 takım şimdi de Süper Kupa'da karşılaşacak. Nefes kesecek maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

GEÇEN SEZON DERBİYİ YÖNETTİ

Abdulkadir Bitigen hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği müsabakada da düdük çalmıştı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta hakemlik yapan Abdulkadir Bitigen 29 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkardı. Bitigen 6 kez de penaltı noktasını gösterdi.