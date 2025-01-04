Galatasaray ile Göztepe taraftarları bıçaklarla birbirine saldırdı: 2 yaralı, 50 gözaltı var - Son Dakika
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Galatasaray ile Göztepe taraftarları bıçaklarla birbirine saldırdı: 2 yaralı, 50 gözaltı var

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Bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta Galatasaray-Göztepe maçına giden taraftarlar arasında Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavga çıktı. Yaşanan arbedede Galatasaray taraftarları A.A. ve M.E. bıçaklanarak yaralandı. Polis kavga sonrası 50 taraftarı gözaltına alırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

04.01.2025 17:20  Güncelleme: 17:40
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak Galatasaray-Göztepe maçına otobüslerle giden taraftarlar, Umurbey Kavşağı'ndaki markette karşılaştı. Taraftarlar arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

2 GALATASARAY TARAFTARI BIÇAKLANDI

Yaşanan arbedede, Galatasaray taraftarı A.A. ve M.E. bıçaklanarak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, taraftarları ayırırken, yaralılar da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Galatasaray ile Göztepe taraftarları bıçaklarla birbirine saldırdı: 2 yaralı, 50 gözaltı var

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası, İzmir'den yola çıkan ve içinde Göztepe taraftarının bulunduğu otobüs, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekiplerinin 50 şüpheli arasında bıçaklama olayı ve kavgaya karışanların kimliğini araştırdığı belirtildi. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın da olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Galatasaray ile Göztepe taraftarları bıçaklarla birbirine saldırdı: 2 yaralı, 50 gözaltı var

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Son Dakika Spor Galatasaray ile Göztepe taraftarları bıçaklarla birbirine saldırdı: 2 yaralı, 50 gözaltı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa tufan:
    Ayıp yeter artık bu neyin kavgası neyin kini inşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz 8 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Himmetçi malum takım nu ülkenin beka sorunudur 1 3 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Adaletin olmadığı yerde orman kanunları vardır. Bu dünyanın her yerinde ve her sektöründe geçerlidir. 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray ile Göztepe taraftarları bıçaklarla birbirine saldırdı: 2 yaralı, 50 gözaltı var - Son Dakika
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