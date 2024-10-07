Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı

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Senegal Futbol Federasyonu ile Galatasaray arasında Ismail Jakobs çıkmazı yaşandı. Sakatlığı nedeniyle milli takıma gönderilmeyen Jakobs'un Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması sonrası Senegal Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

GALATASARAY "SAKATLANDI" DEMİŞTİ

Senegal Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Senegal Futbol Federasyonu, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü Galatasaray kulüp doktorundan oyuncu İsmail Jakobs'un sakatlandığını ve Senegal milli takımında yer alamayacağını, MR taramalarının da bunu desteklediğini bildirdiğini kamuoyuna duyurmak ister. Bu bilginin ardından Federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle sosyal ağlarında oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu" ifadeleri kullanıldı.

"LİG MAÇINDA 90 DAKİKA OYNADI"

Açıklamayanın devamında "Ancak Federasyon, Ismail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından Pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti" denildi.

"MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ"

Açıklamanın son bölümünde ise "Bu durumla ilgisi olmayan Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve Pazartesi sabahı milli takıma geri dönüp antrenmanlara başladı. Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek" sözlerine yer verildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Ismail Jakobs, 8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan kiralandı. Sarı-kırmızılılar ile toplam 6 maça çıkıp 523 dakika sahada kalan 25 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.