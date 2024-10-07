Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı

Geniş Video İzle

Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs kriz yaşandı. Jakobs'u sakat olduğu gerekçesiyle milli takıma göndermeyen sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuyu Süper Lig'deki Alanyaspor maçında ilk 11'de oynatınca Senegal Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Ismail Jakobs, bu gelişmenin ardından federasyonun talebi üzerine milli takıma gitti.

07.10.2024 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal Futbol Federasyonu ile Galatasaray arasında Ismail Jakobs çıkmazı yaşandı. Sakatlığı nedeniyle milli takıma gönderilmeyen Jakobs'un Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması sonrası Senegal Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

GALATASARAY "SAKATLANDI" DEMİŞTİ

Senegal Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Senegal Futbol Federasyonu, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü Galatasaray kulüp doktorundan oyuncu İsmail Jakobs'un sakatlandığını ve Senegal milli takımında yer alamayacağını, MR taramalarının da bunu desteklediğini bildirdiğini kamuoyuna duyurmak ister. Bu bilginin ardından Federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle sosyal ağlarında oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi

"LİG MAÇINDA 90 DAKİKA OYNADI"

Açıklamayanın devamında "Ancak Federasyon, Ismail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından Pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti" denildi.

Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi

"MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ"

Açıklamanın son bölümünde ise "Bu durumla ilgisi olmayan Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve Pazartesi sabahı milli takıma geri dönüp antrenmanlara başladı. Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek" sözlerine yer verildi.

Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi

GALATASARAY PERFORMANSI

Ismail Jakobs, 8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan kiralandı. Sarı-kırmızılılar ile toplam 6 maça çıkıp 523 dakika sahada kalan 25 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı

Galatasaray, Senegal, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 19:41:26. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.