Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak - Son Dakika
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Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak

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Dörtlü final şeklinde gerçekleşecek Süper Kupa'ya katılacak takımlar, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından büyük oranda netleşti. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunu da kazandığı takdirde Süper Kupa yarı finalinde Kupa finalisti Trabzonspor ile karşılaşacak.

15.05.2025 08:06
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Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 ynediği Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından bu yıl dörtlü final şeklinde gerçekleşecek olan Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası eşleşmeler belli oldu.

GALATASARAY İLE TRABZONSPOR BİR MAÇ DAHA YAPACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, 1 puan uzaklıkta bulunduğu Süper Lig şampiyonluğunu da kazandığı takdirde Süper Kupa yarı finalinde Kupa finalisti Trabzonspor ile karşılaşacak.

Lig ikincisi Fenerbahçe ise ligi üçüncü sırada tamamlayan (Beşiktaş ya da Samsunspor) ile karşılaşacak. İki karşılaşmanın kazananı finalde karşı karşıya gelecek.

TEK MAÇ ELEME USULÜ

Yeni formatla birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında oynanacak. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecek.

Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak

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Son Dakika Spor Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • trgyky1978:
    fenerasyon yine iş başında sırf fener de oynasın ve kupayı alsın diye icat edilmiştir ama unuttukları Galatasaray geleni gideni deviriyor fenerasyon şampiyon olan takım süper kupa oynamaz kuralı çıkarsın ehhh o zaman fenerde alabilir 41 9 Yanıtla
  • Rüstem Köse:
    Biz Galatasaray'a yenilmekten bıktık, onlar yemekte bıkmadı mı ki Bir de maç yapacağız 34 2 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Ulan biz ezmekten bıktık bunları hala önümüze getiriyorlar hakkımız olan kupayı eze eze alırız 22 5 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    saçma bir sistem tffnin amacı nedir ne yapmaya çalışıÿo kimden alıyo bu aklı Allah akıl fikir versin inşallah... 15 1 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    süper kupa için 2.ci 3.cü ve kupa finalisti yani.tsyd turnuvası yapsa idiniz bari.Lan menere kupa verme ihtimali olan herşeyi dejenere edecekler bu kesin. 10 4 Yanıtla
  • Mh459267:
    O NE YA..VERİN BÎR KUPA DA AĞLAMASINLAR...LİG ŞAMOİYONU İLE KUPA SAHİBİ SÜPER KUPAYI OYNAR ŞAMPİYON TÜRKİYE KUPASINIDA ALMIŞ İSE SÂMPİYONKA KUPA FİNALİSTİ OYNAR YANİ KUSACA TS.GS.FB DE IRTAK OLSUN DİYE TURNYVA YAPMAYA BE GEREK VAR. 2 1 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    adam gibi bi takım cıkarın da oynuyalım yendikce tekrar tekrar deneme yanılmamı yapiyonuz adı üstünde süper kupa finalist lerin kupası gs baska finalistmi var oldu tekrar bastan baslayalim boku cıktı siz hepiniz gs tek 17 takimdan karma takim yapin cikarin gs karsisina o zaman 0 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    gereksiz ve anlamsız bir kupa 0 0 Yanıtla
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