Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Trabzonspor maçında ilk 11\'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor, Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak.
Trabzonspor ise geçen hafta Antalyaspor'u yenerek sezonu 3 puanla açmıştı. Bordo-mavili takım bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alabilmek için mücadele edecek.
Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Orsic'in yanı sıra Visca ve Joaquin Fernandes'den bu maçta yararlanamayacak. Galatasaray'da yeni transferlerden Tete, henüz lisansı çıkarılmadığı için ve sakatlığı bulunan Zaha kadroda yer almadı.
Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angeliño, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi
Trabzonspor; Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Umut.
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