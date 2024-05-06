Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler - Son Dakika
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Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 yenen Galatasaray hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Dilmen, Galatasaray'ın performansını övdü ve ''Yüzde 95 Galatasaray şampiyon oldu'' ifadesini kullandı. Bu sözler, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

06.05.2024 11:07  Güncelleme: 11:12
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Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız dönerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY YÜZDE 95 ŞAMPİYON"

Şampiyonluk konusunda ihtimal veren Dilmen, "Galatasaray inanılmaz istekli ve arzulu oynadı. Kerem Aktürkoğlu biraz becerikli olsaydı skor belki de 8-9 olabilirdi. Takım hiçbir zaman geriye yaslanmadı. 20 küsür şut attılar. Icardi attığı ikinci golde Usain Bolt gibiydi. O golü herkes atamaz. Basit bir şey değil. Hızlı değil ama çok teknik bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Haftaya tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Skor tabelasında Karagümrük 0 - 1 Galatasaray yazısını görürsem yüzde 95 Galatasaray şampiyon oldu derim. Çünkü Fenerbahçe'ye yenilme lüksü de olacak" dedi.

Sarı-kırmızılıları öve öve bitiremeyen Dilmen, "Galatasaray'ın son 5 maçına dikkat edin 1-2 sarı kart görüyor ve sınırdaki futbolcuları cezalı duruma düşmüyor. Oyuna ne kadar hakim olduklarını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Azat Tetik: Niye tepki çeksin ki Galatasaray %95 Şampiyon doğru diyor ... Fb nin şansı yok artık :) 5 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Az demiş. yüzde 99 GS şampiyon. 3 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Metin Şentürk bile gördü taraftar niye kizmiski 0 0 Yanıtla

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