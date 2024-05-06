Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

Spor

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız dönerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY YÜZDE 95 ŞAMPİYON"

Şampiyonluk konusunda ihtimal veren Dilmen, "Galatasaray inanılmaz istekli ve arzulu oynadı. Kerem Aktürkoğlu biraz becerikli olsaydı skor belki de 8-9 olabilirdi. Takım hiçbir zaman geriye yaslanmadı. 20 küsür şut attılar. Icardi attığı ikinci golde Usain Bolt gibiydi. O golü herkes atamaz. Basit bir şey değil. Hızlı değil ama çok teknik bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Haftaya tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Skor tabelasında Karagümrük 0 - 1 Galatasaray yazısını görürsem yüzde 95 Galatasaray şampiyon oldu derim. Çünkü Fenerbahçe'ye yenilme lüksü de olacak" dedi.

Sarı-kırmızılıları öve öve bitiremeyen Dilmen, "Galatasaray'ın son 5 maçına dikkat edin 1-2 sarı kart görüyor ve sınırdaki futbolcuları cezalı duruma düşmüyor. Oyuna ne kadar hakim olduklarını gösteriyor" şeklinde konuştu.