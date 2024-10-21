Galatasaray'ın alamadığı Nicola Zalewski ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın alamadığı Nicola Zalewski ezeli rakibe gidiyor

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Roma forması giyen Nicolo Zalewski 'nin transferi için ''Şu anda bakıyoruz. Hayırlısı. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır'' ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki Polonyalı futbolcuyu sezon başında Galatasaray kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

21.10.2024 20:42
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İtalya'da katıldığı Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yücel, ezeli rakipleri Galatasaray'ın transferini gerçekleştiremediği Roma forması giyen Nicola Zalewski'nin siyah-beyazlılara transferi konusunda da konuştu.

"BEŞİKTAŞ İSTERSE ALIR"

Hüseyin Yücel, "Nicola Zalewski ile ilgileniyor musunuz?" sorusuna "Yok, bakıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bu oyuncuyla ilgilenirse alır" yanıtını verdi.

Yücel, "Serie A'da ilgilendiğiniz başka oyuncu var mı?" sorusunu ise "Serie A'da muhakkak ilgilendiğimiz oyuncular vardır. Benim bir isim söylemem doğru olmaz" sözleriyle cevapladı.

CIRO IMMOBILE TRANSFERİ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Immobile ile ilgili olarak da "Üç gün boyunca otelden ayrılmadık çünkü Immobile'yi transfer etmek için uğraşıyorduk. Kimsenin Ciro için endişelenmesine gerek yok. Onu yakın zamanda emekliliğe göndermeye niyetimiz yok" şeklinde konuştu.

"ONU TÜRKLEŞTİRECEĞİZ"

Hüseyin Yücel, Immobile ile ilgili ayrıca şu ifadeleri kullandı;

"Immobile'nin herkese selamı var. Kendisi çok çok mutlu. Biz onu Türkleştireceğiz. Normalde buraya gelecekti ama dün maçı olduğu için gelemedi. Şu an 11 maçta 10 gole ulaştı. Muazzam bir performans sergiliyor. Bu şekilde devam edecek."

"HİÇ MAZERET ÜRETMEDİK"

Sezona ilişkin takımın performansına dair görüşleri sorulan Beşiktaş'ın ikinci başkanı, " (Konyaspor karşısında) Dün akşam güzel bir galibiyet aldık. Önümüzde Lyon maçı var, akabinde Galatasaray maçı olacak. Takımımız hazır. Asla mazeret üretmedik bugüne kadar, yoğun hafta, yoğun maç trafiği vesaire gibi... Bir şekilde bu işin içinden çıkacağız. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" cevabını verdi.

YABANCI HAKEM CEVABI

Türk futbolunda zaman zaman "yabancı hakem" tartışmalarının gündeme geldiğini hatırlatılan Hüseyin Yücel, "Türk futbolunun marka değerini arttırmamız gerekiyor. Türk futbolunun marka değerini arttıramadığımız noktada adım atabileceğimiz bir yer yok. Canla başla uğraşıyoruz, Avrupa, Avrupa'daki ülkeler, dünya futbolu, ülkemizdeki futbolu tanınsın diye" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Bu sezon İtalyan ekibiyle 5 maça çıkan 22 yaşındaki Zalewski, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Polonyalı yıldızın takımıyla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray\'ın alamadığı Nicola Zalewski ezeli rakibe gidiyor

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın alamadığı Nicola Zalewski ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • ferhat eser:
    5sarayın alacağı tek şey vardır oda BEŞİKTAŞIN yaprağı okadar küçüklerki statlarini bile halkinvergileriyle yaptılar 36 110 Yanıtla
    Adem GS:
    çok komiksin.rahmi koc para vermese transfer yapmayacaksınız.bizim eskileri alırsınız siz.. 3 3
    Serkan Beyhan:
    Ferhat kardeş onursal başkanları öldü bugün çok üstlerine gitme 3 3
    Fatih Yıldız:
    Anana söylerim öder 0 3
    Volkan Elçi:
    Sen yaprağı almışsın köküne kadar yaprağımmm 0 3
  • Serkan Beyhan:
    Başkanları f”tö öldü artık cacık olmaz onlardan. Okan cenazeye katılacak mı merak ediyorum. 33 105 Yanıtla
  • ferhat eser:
    small club 5saray Beşiktaşın ve fenerbahçenin ayakları altında ezilmeye devam ediyor 23 109 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    10 golun 6 tanesini penaltıdan atmış sanki 230cm de röveşata vurmuş gibi konuşmuş. IM mobil osimenin ossuruu.. olur 105 25 Yanıtla
    Abuzer:
    100 m lik osimhen kiralamışsın bırakta okadar oldun)) 0 0
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ IN ALACAĞI 2 SEY SICARDI VE OSIMEN IN YAPRAĞI 54 23 Yanıtla
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