Galatasaray\'ın alamadığı Nicola Zalewski ezeli rakibe gidiyor

Spor

Bu kez de basına sataştı

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İtalya'da katıldığı Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yücel, ezeli rakipleri Galatasaray'ın transferini gerçekleştiremediği Roma forması giyen Nicola Zalewski'nin siyah-beyazlılara transferi konusunda da konuştu.

"BEŞİKTAŞ İSTERSE ALIR"

Hüseyin Yücel, "Nicola Zalewski ile ilgileniyor musunuz?" sorusuna "Yok, bakıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bu oyuncuyla ilgilenirse alır" yanıtını verdi.

Yücel, "Serie A'da ilgilendiğiniz başka oyuncu var mı?" sorusunu ise "Serie A'da muhakkak ilgilendiğimiz oyuncular vardır. Benim bir isim söylemem doğru olmaz" sözleriyle cevapladı.

CIRO IMMOBILE TRANSFERİ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Immobile ile ilgili olarak da "Üç gün boyunca otelden ayrılmadık çünkü Immobile'yi transfer etmek için uğraşıyorduk. Kimsenin Ciro için endişelenmesine gerek yok. Onu yakın zamanda emekliliğe göndermeye niyetimiz yok" şeklinde konuştu.

"ONU TÜRKLEŞTİRECEĞİZ"

Hüseyin Yücel, Immobile ile ilgili ayrıca şu ifadeleri kullandı;

"Immobile'nin herkese selamı var. Kendisi çok çok mutlu. Biz onu Türkleştireceğiz. Normalde buraya gelecekti ama dün maçı olduğu için gelemedi. Şu an 11 maçta 10 gole ulaştı. Muazzam bir performans sergiliyor. Bu şekilde devam edecek."

"HİÇ MAZERET ÜRETMEDİK "

Sezona ilişkin takımın performansına dair görüşleri sorulan Beşiktaş'ın ikinci başkanı, " (Konyaspor karşısında) Dün akşam güzel bir galibiyet aldık. Önümüzde Lyon maçı var, akabinde Galatasaray maçı olacak. Takımımız hazır. Asla mazeret üretmedik bugüne kadar, yoğun hafta, yoğun maç trafiği vesaire gibi... Bir şekilde bu işin içinden çıkacağız. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" cevabını verdi.

YABANCI HAKEM CEVABI

Türk futbolunda zaman zaman "yabancı hakem" tartışmalarının gündeme geldiğini hatırlatılan Hüseyin Yücel, "Türk futbolunun marka değerini arttırmamız gerekiyor. Türk futbolunun marka değerini arttıramadığımız noktada adım atabileceğimiz bir yer yok. Canla başla uğraşıyoruz, Avrupa, Avrupa'daki ülkeler, dünya futbolu, ülkemizdeki futbolu tanınsın diye" ifadelerini kullandı.