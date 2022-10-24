Alanya maçında yaşananlar Mauro Icardi'yi şaşkına çevirdi: Neden hep böyle yapıyorlar! - Son Dakika
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Alanya maçında yaşananlar Mauro Icardi'yi şaşkına çevirdi: Neden hep böyle yapıyorlar!

24.10.2022 00:04
Alanya maçında yaşananlar Mauro Icardi'yi şaşkına çevirdi: Neden hep böyle yapıyorlar!

Galatasaray'ın Alanyaspor ile berabere kaldığı maç sonrası sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi açıklamalarda bulundu. Hakem yönetiminden dert yanan Arjantinli yıldız, "10 kişi ile 60 dakikayı çıkarmak kolay değil. Geçmiş haftalarda da bunu yaşadık. Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor." dedi.

Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

"HAKEMLER NEDEN SÜREKLİ BİZE KARŞI HATA YAPIYOR!"

Arjantinli yıldız, "10 kişi ile 60 dakikayı çıkarmak kolay değil. Geçmiş haftalarda da bunu yaşadık. Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor!" ifadelerini kullandı.

"MAÇ KONTROLÜMÜZDEN ÇIKTI"

Icardi ayrıca, "İyi başladık, golleri bulduk. 30. dakikada hakem hatası nedeniyle.. Öyle değerlendiriyorum. Bu kararın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı." dedi.

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