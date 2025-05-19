Galatasaray\'ın Almanya\'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Almanya'nın başkenti Berlin'de kutlamalar dün gece tüm coşkusuyla yaşanırken, yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlarla ve polis arasında yaşanan tartışmalarda 33 polis memuru yaralandı.

Alman basınında yer alan habere göre; 2.500 civarında Galatasaray taraftarı, Berlin'in Kurfürstendamm caddesinde şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar sıradasında havada havai fişek patlatılmasının kaos yarattığı ifade edildi.

POLİSE MEŞALE, TAŞ VE ŞİŞELER ATILDI

Berlin Polisi'nin Bild'e yaptığı açıklamada; Polisin tahminine göre, saat 21.00 sularında yüzlerce taraftar ve 200'den fazla araç caddede toplandı. Görevli polis komiseri, 21.25'te kalabalığı dağıtma kararı aldı. Ancak taraftarlar dağılmayı reddetti. Polisin kararlılığı üzerine taraftarlar meşaleler, cam şişeler ve taşlar ile polise mukavemet gösterdi. Yaşanan olaylarda 33 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayların ardından polisin huzuru ihlal, ciddi huzur ihlali, ağır bedensel zarar, saldırı, direniş, hakaret, tutuklananları polisin elinden almaya teşebbüs ve patlayıcı maddeler yasasının ihlalden birçok kişi hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

"BOĞAZ'DA BELKİ NORMALDİR AMA BERLİN'DE YAPAMAZSIN!"

Polis Sendikası Bölge Başkanı Stephan Weh, olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Normal geçmesi gereken bir akşamın ardından 33 yaralı meslektaşımız var. Şişeler, taşlar ve meşaleler Boğaz'daki kutlamaların bir parçası olabilir ama ülkemizde bunları insanlara fırlatıp ciddi yaralanmalara ve hatta ölüm riskine giremezsiniz. CDU ve SPD partilerinin sadece konuşmakla kalmayıp, siyasi yaz tatilinden önce Toplanma Özgürlüğü Yasası ve ilan edilen Etkinlik Güvenliği Yasası üzerinde çalışmaya başlamalarını ve böylece sokaklarımızdaki bu çılgınlığın sona ermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.