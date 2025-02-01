Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı

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Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Alvaro Morata transferi için yeni bir gelişme yaşandı. Milan, transfer yapmadan Morata'yı göndermek istemiyor.

01.02.2025 07:49
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalacak 8 takımı belirleyecek play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. İtalyan ekibi Milan ve Hollanda takımı Feyenoord'un eşleşmesi sonrasında ise sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig devi Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna katmak istediği Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı. Sarı-kırmızılılar transferi gerçekleştiremeyebilir.

İŞLER KARIŞTI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşmesi, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Santiago Gimenez'in durumunu belirsizleştirdi. Bu eşleşme sonrası Hollanda ekibinin, Gimenez'i takımda tutacağı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından yeni bir forvet arayışına yönelen Milan, golcü transferini bitirmeden Alvaro Morata'yı takımdan göndermek istemiyor.

Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray, oyuncu ve kulübü Milan ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağlamıştı. Galatasaray, Morata ile yıllık 6 milyon eurodan anlaşmaya varırken, Milan ile 8 milyon euro zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama anlaşması sağlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon euroya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray\'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Talat Yelbuz:
    FALA FOS GALATASARAY YÖNETİMİ NIN YENI NUMARASI HABERINIZ YOKMUYDU 25 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DAMAT EVLENMEYE KARAR VERIYOR, AMA NE GELININ NEDE GELININ AILESININ BUNDAN HABERI YOK, DAMAT KENDI KENDINE DÜĞÜN YAPARKEN GELIN BASKASIYLA EVLENIYOR YAHUT GELIN EVLI CIKIYOR. GALATASARAY YONETIMININ DURUMU TAM DA BU. 15 1 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    öyle olur zaten para yok paraaaa 16 0 Yanıtla
  • Ahmet Salih:
    yine masa altından kayit dışı para teklif etmişlerdir 9 0 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    alacağı her transfer yatıyor gs yi zor günler bekliyor 4 0 Yanıtla
  • 19815530:
    hangi para ile 335 milyon borç var 3 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    cöp bu 0 2 Yanıtla
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