Galatasaray'ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu

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Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda 10 eksik bulunuyor.

12.02.2025 15:56
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Temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, kamp kadrosunu duyurdu.

10 EKSİK VAR

Kamp kadrosunda sarı kart cezalıları Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen yer almadı. Ayrıca sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün de kadroya dahil edildi. Kısıtlamalar dolayısıyla UEFA listesine yazılamayan Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina da kamp kadrosuna alınmadı.

GALATASARAY'IN HOLLANDA KAFİLESİ

Galatasaray'ın 21 kişilik Hollanda kafilesinde şu isimler yer alıyor;

Galatasaray'ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu
Galatasaray\'ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu

Galatasaray, Az Alkmaar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Çelikk:
    Galatasaray Düşmanları Burada mı?? Onlara Girsin 37 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yarın Destan Yazacak Aslanım 27 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    anderletch ve az alkmar küçük rakipleri dönerbahçe ve 5sarayı zorlayarak turu geçecek :)))) 1 31 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ferat gs seni yiyecek bitirecek..sen kendi takımına bak diyecem de senin takım ne hâlde paslanmış. GS seni iyi tatmin ediyor ağzından düşürmüyorsun..sabah akşam ağzında aman düşürme.. 15 0 Yanıtla
  • 541154:
    8taşın rakibi kim avrupada puhahahah 6 4 Yanıtla
  • 541154:
    buldum perşembe günü yabancı transferlerle yerli futbolcular arasında 8taşda çift kale maç varmış. el cezire naklen veriyor maçı arkadaşlar 9 0 Yanıtla
  • 541154:
    8taş a sonsuz başarılar dilerim uzay liginde 7 0 Yanıtla
  • 541154:
    efe akmanı al hocam evlat edin 5 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    berkant metehan efe akman kerem demırbay bunlar sanayide çalısacak çırak bile olamaz Galatasaray'da top oynuyorlar hayret 3 3 Yanıtla
  • 541154:
    8taş zorlanmadan galip gelicek çünkü rakıbi olmadığı için avrupada uzay ligine aldılar 5 0 Yanıtla
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