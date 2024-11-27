Galatasaray\'ın AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor

Herkes merak ediyordu! Sürpriz isim eleme adayı oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

Birçok şehre yayıldı! Tutar inanılmaz

Çevre illerde de hissedildi

Görüntüler dehşete düşürdü! 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ile darp etti

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

4 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, kamp kadrosunda yer almadı. Galatasaray'da adı UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai de kafilede yer almıyor.

İŞTE GALATASARAY'IN KADROSU

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü (yarın) AFAS Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.