Galatasaray\'ın AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, kamp kadrosunda yer almadı. Galatasaray'da adı UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai de kafilede yer almıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü (yarın) AFAS Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.
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