Galatasaray'ın borcu 2 milyar 561 milyon TL - Son Dakika

Galatasaray'ın 31 Aralık 2021 itibarıyla net borcunun 2 milyar 561 milyon TL olduğu açıklandı.

Galatasaray Kulübü 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Metin Sinan Aslan'ın divan başkanlığında devam ediyor. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, mali tablolarla ilgili yaptığı sunumda kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon TL olduğunu açıkladı.