Galatasaray\'ın yıldızından taraftarı yıkan haber

Trendoyl Süper Lig'in 10. haftasından ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da Kaan Ayhan'dan peş peşe kötü haberler geldi.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kart sınırında olan Kaan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. ve sarı-kırmızılıların Samsunspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ikinci yarısında ise sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli oyuncu, 51. dakikada yerini Elias Jelert'e bırakmak zorunda kaldı.
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