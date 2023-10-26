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Herkesin aklında aynı soru var! Galatasaray'ın doktorundan korkutan Icardi sözleri - Son Dakika

Herkesin aklında aynı soru var! Galatasaray'ın doktorundan korkutan Icardi sözleri

Son Güncelleme: 26.10.2023 12:08

Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce, sakatlığı nedeniyle Bayern Münih maçında iğneyle oynayan Icardi'nin neredeyse ameliyata alınacağını söyledi. İnce yaptığı açıklamada, ''Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti.'' dedi. Bu sözler sonrası herkesin aklına ''Icardi uzun süre sahadan uzak mı kalacak?'' sorusu geldi.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada iğneyle oynayan Mauro Icardi'nin zor şartlarda maça yetiştirildiği ve ciddi bir sakatlığının olduğu açıklandı.

"DURUMU ÇOK CİDDİYDİ"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, "Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi." dedi.

Galatasaray'ın doktorundan Icardi'nin sakatlığıyla ilgili korkutan sözler! Herkesin aklına aynı soru geldi

"AMELİYATA ALACAKTIK"

İnce açıklamasının devamında, " Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın doktorundan Icardi'nin sakatlığıyla ilgili korkutan sözler! Herkesin aklına aynı soru geldi
Yener İnce

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Son Dakika Spor Herkesin aklında aynı soru var! Galatasaray'ın doktorundan korkutan Icardi sözleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkesin aklında aynı soru var! Galatasaray'ın doktorundan korkutan Icardi sözleri - Son Dakika
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