Herkesin aklında aynı soru var! Galatasaray'ın doktorundan korkutan Icardi sözleri

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada iğneyle oynayan Mauro Icardi'nin zor şartlarda maça yetiştirildiği ve ciddi bir sakatlığının olduğu açıklandı.

"DURUMU ÇOK CİDDİYDİ"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, "Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi." dedi.

"AMELİYATA ALACAKTIK"

İnce açıklamasının devamında, " Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti." ifadelerini kullandı.