Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada iğneyle oynayan Mauro Icardi'nin zor şartlarda maça yetiştirildiği ve ciddi bir sakatlığının olduğu açıklandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, "Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi." dedi.
İnce açıklamasının devamında, " Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Herkesin aklında aynı soru var! Galatasaray'ın doktorundan korkutan Icardi sözleri - Son Dakika