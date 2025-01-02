Galatasaray'ın dünya devinden istediği yıldızın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın dünya devinden istediği yıldızın sözleşmesi feshedildi

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Galatasaray'ın transfer listesinin başında olan ve Benfica'da kiralık olarak forma giyen Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kabore'nin sözleşmesi feshedildi. İddialara göre, Galatasaray bu transferi bitirmek için Manchester City yönetimiyle görüşmeler yapacak.

02.01.2025 11:27  Güncelleme: 11:37
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Kabore'nin Benfica'daki sözleşmesi feshedildi.

GALATASARAY DEVREDE

Manchester City'den Benfica'ya kiralık olarak giden 23 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekibindeki sözleşmesinin feshedildiği iddia edildi. Portekiz basınından Record ve A Bola, Manchester City'den kiralanan Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini yazdı.

ASLAN GÖRÜŞME YAPACAK

Devre arasında İngiliz ekibine geri dönecek olan genç oyuncu, bir başka takıma kiralanacak. Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için City yönetimiyle görüşmesi bekleniyor. Benfica'da bu sezon 7 maçta boy gösteren Kabore, 1 kez asist yaptı.

Galatasaray\'ın dünya devinden istediği yıldızın sözleşmesi feshedildi

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın dünya devinden istediği yıldızın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cocukluk askimsin:
    Ferhat bu annene göre tam 40cm rahat vardır bunda. hadi yine iyisiniz 62 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    tam 5saraylık isim kabore kaplama ulannn tenekeler sizi small club glatasaray :))) 1 59 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Ferhat Galatasaray la aradaki puan farkına bakıp yorum yap 33 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çocukluk israfı bacina60cmsokmusDemekki BEŞİKTAŞLILAR 1 28 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Ferhat sen hep zurna uzunluğuyla ilgileniyorsun her şey istediğin gibi olsun 12 0 Yanıtla
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